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Банковский сектор Индии погружается в долговую яму
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Банковский сектор Индии погружается в долговую яму 

Вести Экономика 31 минуту назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 3 апреля — «Вести. Экономика» Объем токсичных кредитов в индийском банковском секторе может вновь увеличиться.
После того, как за последние несколько лет заемщики из энергетического и сталелитейного секторов поставили кредиторов на колени, то сейчас наступает время телекоммуникационных, сахарных и медицинских секторов, самых ненадежных заемщиков за последний финансовый год.
По мнению корпоративного кредитного рейтингового агентства ICRA, риск дефолтов по кредитам со стороны фирм в этих секторах, вероятнее всего, увеличится.
«Общий уровень дефолта увеличился до 3,4% в 2018 финансовом году с 2,6% в 2017 финансовом году, и нельзя исключить дальнейшее увеличение финансового года 2019 года», — сказал главный специалист по рейтингам ICRA Аньян Гош.
Это плохая новость для банковского сектора страны, который уже погряз в плохие долги на 9,5 трлн рупий ($ 150 млрд).
Банкиры признали, что их воздействие на телекоммуникационный сектор уже достигло «крайне неустойчивых уровней» — 970 млн рупий, согласно заявлению министра финансов Аруна Джейтли в июле 2017 года.
Разрушительная тарифная война с момента запуска Reliance Jio в 2016 году выбила многих слабых операторов, уже выжатых до последней капли дорогой сеткой частот. Например, после 15 лет работы Aircel объявила себя банкротом.
По данным ICRA, помимо телекоммуникаций и сахара, такие сектора, как здравоохранение, химпродукция, образование, горнодобывающая промышленность, черные металлы и дороги, находятся под давлением из-за более жесткой деловой среды.
В то время как проблемные компании могут испытывать трудности в обслуживании своих кредитов, возможный рост процентных ставок может продлить восстановление, предупреждается в отчете ICRA. Более того, банки могут проявлять осторожность в связи с чередой дефолтов и мошенничества с кредитами, что еще больше усугубляет рост как для кредиторов, так и для привлеченных заемщиков.
«Вероятно, банки теперь изменят процесс кредитования, чтобы избежать очередного потока неработающих активов (NPA) или мошенничества. Таким образом, усилится внутренний механизм», — сказал Сиддхарт Пурохит, аналитик-исследователь из SMC Institutional Equities. «В результате многие плохо работающие компании не смогут обеспечить дополнительный кредит, что может привести к временному всплеску плохих кредитов».
С другой стороны, в докладе отмечается, что автокомпоненты, нефтехимия и полимеры, энергетика (в основном, предприятия с возобновляемой энергией), морепродукты, жилищное финансирование и небанковские финансовые компании продемонстрировали заметное улучшение качества кредитов.
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