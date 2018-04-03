Сергей Смирнов: Люди до сих пор не умеют обращаться с деньгами

Я обеими руками «за» инициативу минфина , предлагающего сделать основы финансовой грамотности обязательными для преподавания в школах и вузах ("РГ", 5-я полоса). Правда, это предложение запоздало лет этак на 15-20. Еще в двухтысячном году стоило задуматься о чем-то подобном, когда в нашей стране начался бум потребительского кредитования.

Знаю, что за последнее время минфин уже неоднократно выступал с данной инициативой, но воз, как говорится, и ныне там. Во всяком случае на уровне обязательной дисциплины финансовая грамотность в учебных заведениях пока не преподается. Но я очень надеюсь, что рано или поздно ситуация изменится.

В советские времена мы жили в условиях товарного дефицита. Деньги были, а тратить их было практически не на что. Когда Союз рухнул, полки магазинов в одночасье наполнились. Люди, не привыкшие к такому изобилию, тут же ринулись покупать все подряд. А вдруг снова исчезнет? В итоге многие не смогли правильно рассчитать свои финансовые возможности. Ведь никогда прежде не имели такой необходимости и, следовательно, соответствующих навыков. Залезли в долги. Позже стали занимать не только у друзей, родственников, соседей, но и у банков, расцвело потребительское кредитование. Но люди, как не умели обращаться с деньгами, так и не умеют до сих пор. Кто-то живет от зарплаты до зарплаты, кто-то набрал непомерное количество займов. В условиях рыночной экономики самый дефицитный ресурс — деньги. Надо это осознать и научиться данным ресурсом пользоваться. Научиться зарабатывать деньги и управлять ими. Главная особенность финансово грамотного человека заключается в том, что его расходы никогда не превышают доходы. У него нет необходимости в кредитах. А все сэкономленные средства он направляет на разного рода инвестиции. Деньги должны работать и делать новые деньги.

Детей уже с младшего школьного возраста можно обучать азам финансовой грамотности. Практически у каждого первоклашки сейчас есть мобильный телефон. Нужно объяснить ребенку, что на балансе этого телефона имеется определенная сумма денег, которую можно потратить на разговоры, Интернет или какие-то игры. Но если тратить неразумно, то деньги быстро закончатся, а пополнение баланса произойдет только через месяц. Это лишь один из примеров, как можно в простой и доступной форме научить ребенка планировать расходы. В старших классах стоит, конечно, применять уже более серьезные подходы к развитию финансового мышления детей. Говорить не только о планировании доходов и расходов, но и об инвестировании. О том, что нужно думать наперед, а не заниматься лишь удовлетворением своих сиюминутных желаний и потребностей.