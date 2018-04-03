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ФПК прорабатывает механизм реализации закона о невозвратных ж/д билетах с 2019 года
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ФПК прорабатывает механизм реализации закона о невозвратных ж/д билетах с 2019 года 

Rambler News Service 1 час назад
«Федеральная пассажирская компания» (ФПК, дочка РЖД) прорабатывает механизм реализации закона о невозвратных билетах на поезда дальнего следования с 1 января 2019 года, сообщили RNS в ФПК.
"Закон (о невозвратных билетах — RNS.) вступит в силу 1 января 2019 года. В настоящее время ФПК прорабатывает механизм его реализации. Сроки технической готовности пока не определены, однако уже сейчас специалисты компании отмечают, у каждого поезда будет разница в цене между «возвратным» и «невозвратным» тарифом", — говорится в сообщении компании
Представитель компании отметил, что ФПК поддерживает данную законодательную инициативу (о невозвратных билетах на поезда дальнего следования), поскольку она предусматривает право любого пассажира самостоятельно выбрать условия, на которых будет заключаться договор перевозки.
В настоящий момент пассажиры возвращают не более 8% билетов, уточнили в компании.
Ранее Госдума приняла закон о введении невозвратных билетов на поезда дальнего следования.
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