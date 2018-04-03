Дума приняла закон о невозвратных билетах на поезда дальнего следования

Железнодорожники смогут продавать невозвратные билеты на дальние направления. Соответствующий законопроект приняла в третьем чтении Госдума . Таким образом, считают законодатели, удастся снизить цену проездных документов — сейчас Федеральная пассажирская компания (ФПК) вынуждена закладывать в стоимость риски убытков от возврата. При этом в проекте также обозначены причины, по которым такой невозвратный билет всё же можно будет сдать. Среди них — болезнь или несчастный случай. RT узнал у экспертов, как повлияет новая поправка на железнодорожные перевозки. Тарифная сетка на дальние железнодорожные перевозки может пополниться новой категорией билетов — невозвратных. Соответствующий законопроект Госдума приняла в финальном третьем чтении. Этим документом будут внесены изменения в статью 83 федерального закона «Устав железнодорожного транспорта РФ». «Проездные документы (билеты) в поезда дальнего следования приобретаются по тарифам, предусматривающим условие о получении обратно стоимости проезда, … либо по тарифам, не предусматривающим такого условия», — говорится в законопроекте. На пользу пассажиру

Как отмечается в пояснительной записке, новая норма позволит «существенно снизить стоимость билетов» и привлечь новых клиентов.

«От применения нерегулируемых тарифов, не предусматривающих включение в стоимость билетов риска убытков от возврата, в первую очередь получат выгоду пассажиры, которые могут заранее спланировать своё путешествие, поскольку так называемые «невозвратные билеты» всегда дешевле, нежели обычные. Будет создан новый сегмент доступных тарифов, которые привлекут новых пассажиров», — уточняется в ней.

В то же время полностью невозвратным проездной документ не станет. Пассажир сможет его сдать и получить деньги, но лишь в нескольких конкретных случаях. Среди них — болезнь, несчастный случай или невыполнение перевозчиком своих обязательств. При этом, если пассажир пропускает поезд по первым двум причинам, то он должен предоставить подтверждающие документы. «В указанных случаях общие положения законодательства о возврате … будут применяться в полном объёме», — следует из записки. Выгода перевозчика

Законодатели также считают, что от нового тарифа на билеты выиграют и железнодорожники. Благодаря наличию более дешёвых проездных документов, они смогут привлечь больше клиентов. Помимо этого им не придётся закладывать в стоимость риски убытков от возврата.

«Перевозчик при установлении скидки будет руководствоваться показателем порога ценовой чувствительности для пассажира (эластичности спроса на железнодорожные пассажирские перевозки)», — уточняется в пояснении к законопроекту.

РЖД в свою очередь отметили, что интерес к инициативе с невозвратными билетами проявляли 60% пассажиров.

«У пассажиров появятся новые возможности по выбору между различными билетами, в том числе невозвратными, имеющими более низкую стоимость. По результатам проведённого исследования, интерес к этой инициативе высказали 60% опрошенных пассажиров», — цитирует РИА Новости представителя компании. Отметим, что ранее, в 2011 году, отменить возврат для билетов, купленных по более низкой цене, предлагал гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК), вице-президент РЖД Михаил Акулов . Разберутся не сразу

Кирилл Янков. Эксперты поддерживают ныне принятый Госдумой законопроект, отмечая, что благодаря ему железнодорожникам удастся сократить затраты. «Я думаю, что возможность продавать невозвратные билеты действительно немного сократит затраты железнодорожных перевозчиков. В отличие от авиакомпаний, есть надежда что эти затраты будут видны, потому что у нас железная дорогая более «прозрачная». Авиакомпании находятся в состоянии конкуренции — тарифы не регулируются. А тарифы основного перевозчика ФПК регулируются, поэтому регулятор — ФАС видит такие издержки, и скрыть доход дополнительный не получится. Если он будет истрачен на то, чтобы не повышать стоимость билетов в наиболее доступном сегменте: плацкартные, общие вагоны — это будет правильно», — заявил в беседе с RT председатель Союза пассажиров России

По его мнению, новую возможность ФПК сможет использовать для перетягивания клиентов из воздушных перевозок.

«Возможно, что ФПК будет строить свою маркетинговую политику, чтобы снижать тарифы на конкурентных направлениях с самолётами, а меньше снижать там, где самолёт не является конкурентом. В случае, если такие тонкости ФПК будет активно использовать, возможно, отыграет пассажиров у воздушного транспорта», — отметил Янков.