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Предприниматели смогут брать микрозаймы до 5 миллионов рублей
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Предприниматели смогут брать микрозаймы до 5 миллионов рублей 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Максимальный размер микрозайма для юрлиц и предпринимателей предлагают увеличить с 3 до 5 миллионов рублей. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.
По словам замминистра экономического развития Олега Фомичёва, изменения предлагается внести в законы о развитии малого и среднего предпринимательства и о микрофинансовых организациях. Размер микрозайма Правительство предлагает увеличить для заёмщиков — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Предлагается уточнить круг заёмщиков микрофинансовых организаций для предпринимательского финансирования, сформировать единую систему требований к организациям, занимающимся поддержкой малого и среднего предпринимательства.
В настоящее время максимальный размер микрозайма составляет три миллиона рублей, и этих средств недостаточно для начала многих новых проектов.
Комментируя законопроект, глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков отметил, что представители объединения предпринимателей «Опора России» просили увеличить сумму микрозайма.
«У бизнеса есть небольшие проекты, но банки не дают кредит, потому что у них жёсткие требования, а микрофинансовые организации не могут дать, потому что у них ограничения в 3 миллиона», — сказал Аксаков.
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