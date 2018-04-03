Мошенники под видом торговых агентов пытались ограбить магазин

Двое мужчин представились кассирше продуктового магазина торговыми агентами и попросили ее оплатить доставку якобы заказанного хозяином торговой точки товара, а спустя несколько часов схему попытался повторить еще один посетитель магазина.

Представившись торговыми агентами сетей «Магнит» и «Продукт Торг», злоумышленники потребовали заплатить им за поставку продукции 100 000 рублей. Они знали имена бухгалтера, кассира и владельца магазина. После того как женщина попыталась позвонить своему начальнику, мужчины заявили, что так дела не делаются и пригрозили отменить поставку. Кассир испугалась возможного наказания и подписала предоставленные ей документы, после чего передала мошенникам требуемую сумму.

Спустя несколько часов магазин навестил еще один мужчина, который попытался представиться торговым представителем Red Bull. Он, в свою очередь, также потребовал оплатить товар, который обещал доставить позже.

После недолгих колебаний кассир воспользовалась кнопкой вызова милиции. К моменту, когда сотрудники органов прибыли на место, злоумышленник скрылся. В данный момент в органы подано заявление по факту совершенного мошенничества.

Попытка выдать себя за работника организации с известным именем — распространенная практика среди мошенников. Сегодня мы писали о группе злоумышленников, которые представлялись сотрудниками пожарной службы и предлагали клиентам установить противопожарную систему.