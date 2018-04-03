Мечтать не вредно. Рост пенсий вновь оказался копеечным

Росстат во вторник сообщил о том, что реальный размер пенсий в РФ в январе-феврале вырос на 3% в годовом выражении без учета прошлогодней единовременной выплаты. Если принимать эту выплату во внимание, то реальные пенсии в первые два месяца года снизились на 14%. При этом средний размер пенсионных выплат в январе-феврале составил 13 тысяч 320 рублей.

В настоящее время закон обязывает индексировать пенсии не ниже уровня инфляции за предыдущий год. Пенсии по старости в России с 1 января 2018 года были проиндексированы на 3,7%, что превысило фактическую инфляцию 2017 года в 2,5%. Социальные пенсии с 1 апреля также индексируются выше инфляции — на 2,9%, их средний размер составит 9062 рубля.

"При нынешнем уровне инфляции и возможностях бюджета индексация на уровне 3% означает прибавку примерно в 255 рублей", — рассуждает в этой связи президент АНПФ Сергей Беляков . Это не просто несущественно для пенсионеров, это унизительная величина с точки зрения понятия повышение пенсий, считает он.

Безусловно, 3-процентный рост пенсии, даже если мы говорим о реальном подъеме — достаточно мало, чтобы реально повлиять на уровень жизни российских пенсионеров, согласен старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич . «При этом пока у государства нет средств, чтобы существенно нарастить данные выплаты гражданам, несмотря на появление дополнительных доходов за счет более высоких цен на нефть», — отметил он. Дальнейшая индексация пенсий будет зависеть от возможностей бюджета. В случае стабильной ситуации в экономике эксперт не исключает рассмотрения еще одного подъема пенсий во второй половине года.

В целом эта статья расходов сравнительно невелика. Так, на индексацию социальных пенсий в текущем году дополнительно направят почти 10 млрд рублей, сообщали ранее в Минтруда . Для сравнения, по оценке АКРА, только от сделки ОПЕК+ бюджет РФ в 2018 году получит дополнительно до 550 млрд рублей.

МЕЧТЫ О ДОСТОЙНОЙ ПЕНСИИ

Для более быстрого роста пенсий в России необходим рост поступлений в Пенсионный фонд, однако пока этого не ожидается, констатируют эксперты. Чтобы изменить ситуацию, рассматривается, в частности, идея создания индивидуального пенсионного капитала (ИПК), который должен формироваться за счет добровольных отчислений граждан в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Предполагалось, что такая система должна вступить в силу 1 января 2019 года, однако власти притормозили работу над документом в период до выборов президента РФ.

Детальное обсуждение этой темы начнется в Госдуме в мае. Власти рассчитывают, что ИПК увеличит соотношение пенсии к зарплате на 10-20 процентных пунктов и даст дополнительный инвестиционный ресурс экономике в 1,5% ВВП. Предполагается, что Минфин через полтора месяца внесет в правительство законопроект об ИПК, концепция которого уже обсуждалась в правительстве с участием представителей социального блока.

По мнению Белякова, очевидно, что для формирования более высокой пенсии, только ресурсы солидарно-распределительной части недостаточны. Поэтому если стоит задача достижения достойного пенсионного обеспечения, то нужно развивать накопительную часть. Естественно, это касается будущих пенсионеров.

"Чтобы достойную пенсию получали нынешние пенсионеры, необходимо отказаться от балльной системы, когда стоимость балла определяется, исходя из возможностей бюджета. Кроме того, необходимо проводить индексацию пенсий на уровень, существенно превышающий инфляцию. Если пенсионное обеспечение является приоритетом в социальной политике, то необходимо пересмотреть распределение доходов бюджета. Вторая мера — пересмотр льготных категорий в части так называемых досрочников и тех, кто имеет право на повышенную пенсию", — отметил он.

В настоящее время на повышенную пенсию могут рассчитывать, в частности, пенсионеры старше 80 лет, имеющие особые заслуги, а также инвалиды, имеющие иждивенцев или работавшие в районах Крайнего Севера (стаж от 15 до 20 лет). Список тех, кто имеет право на досрочную пенсию, не менее обширен. Ее получают те, кто работал на вредных производствах или в особых территориальных условиях, имеет инвалидность по ряду категорий, врачи в сельской местности, женщины, воспитавшие более 5 детей и др. Обсуждается сокращение обеих этих категорий, однако никакой конкретики до сих пор озвучено не было.