Волонтёров освободят от подоходного налога

Госдума в первом чтении приняла законопроект, освобождающий от подоходного налога выплаты на возмещение расходов добровольцев на транспорт и форменную одежду, наём жилья и медицинскую страховку.

Правительственная инициатива разработана во исполнение поручения президента и касается гармонизации различных льгот волонтёрам и добровольцам. Документ предлагает унифицированный перечень расходов добровольцев, не облагающихся налогом.

С принятием закона единый порядок будет применяться как в случае получения таких доходов в виде возмещения, так и в случае получения доходов в натуральной форме.