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Волонтёров освободят от подоходного налога
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Волонтёров освободят от подоходного налога 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Госдума в первом чтении приняла законопроект, освобождающий от подоходного налога выплаты на возмещение расходов добровольцев на транспорт и форменную одежду, наём жилья и медицинскую страховку.
Правительственная инициатива разработана во исполнение поручения президента и касается гармонизации различных льгот волонтёрам и добровольцам. Документ предлагает унифицированный перечень расходов добровольцев, не облагающихся налогом.
С принятием закона единый порядок будет применяться как в случае получения таких доходов в виде возмещения, так и в случае получения доходов в натуральной форме.
Как уточнил замминистра финансов Илья Трунин, для получения этой льготы волонтёрам не потребуется подавать декларацию в налоговую инспекцию.
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