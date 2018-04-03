Жительница Керчи получила пшено вместо шуб

Жительница Керчи приобрела на сайте частных объявлений две шубы, а получила несколько пачек пшенной крупы, сообщает Telegram-канал Mash.

29-летняя Юлия выбрала две шубы на сумму 25 тысяч рублей, перевела деньги продавцу, оставила адрес и ждала посылку. Когда посылка дошла до адресата, вместо меховых изделий в ней оказались несколько килограммов пшенной крупы.

Девушка написала заявление в полицию, и через несколько дней мошенницу-продавщицу удалось найти. Ею оказалась 51-летняя жительница города Шахты Ростовской области . В качестве вещественных доказательств у нее были изъяты банковская карта и банковская документация.

Подготавливаются материалы для проведения обыска по месту проживания.