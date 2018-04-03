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Жительница Керчи получила пшено вместо шуб
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Жительница Керчи получила пшено вместо шуб 

Рамблер 1 час назад
Фото: Амител
Жительница Керчи приобрела на сайте частных объявлений две шубы, а получила несколько пачек пшенной крупы, сообщает Telegram-канал Mash.
29-летняя Юлия выбрала две шубы на сумму 25 тысяч рублей, перевела деньги продавцу, оставила адрес и ждала посылку. Когда посылка дошла до адресата, вместо меховых изделий в ней оказались несколько килограммов пшенной крупы.
Девушка написала заявление в полицию, и через несколько дней мошенницу-продавщицу удалось найти. Ею оказалась 51-летняя жительница города Шахты Ростовской области. В качестве вещественных доказательств у нее были изъяты банковская карта и банковская документация.
Подготавливаются материалы для проведения обыска по месту проживания.
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