Минтруд: более 11 млн россиян получают досрочную пенсию

Андрей Пудов. МОСКВА , 3 апреля. / ТАСС /. Более 11 млн россиян получают досрочную пенсию, что составляет примерно четверть от всех пенсионеров в нашей стране, заявил во вторник на Московском экономическом форуме замминистра труда и соцзащиты РФ

"Если вы обратите внимание на цифру, то у нас всего в Российской Федерации из более чем 40 млн пенсионеров, более чем четверть — это пенсионеры, которые получают досрочную пенсию", — сказал он и добавил, что около 11 млн граждан сегодня получают досрочную пенсию.

По его словам, в эту категорию входят женщины, родившие пять и более детей, женщины, воспитавшие ребенка-инвалида, работники вредных производств и др.

Средний размер досрочной пенсии в России составляет 14 тыс. рублей, сообщил Пудов.