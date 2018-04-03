Как бизнес конкурирует с «умными» магазинами Amazon Go

В конце января 2018 года Amazon открыл в Сиэтле автоматизированный магазин без кассовых аппаратов и кассиров, который должен избавить покупателей от очередей. Компания вступила в гонку за автоматизацию в ретейле. Об оффлайн-конкурентах Amazon, которые тоже хотят сократить затраты на оплату труда, рассказывает The New York Times

В Amazon создали систему, которая с помощью множества камер и сенсоров определяет, кто из покупателей взял товары с полок, а затем позволяет оплатить товар без помощи кассира. Чтобы конкурировать с магазинами Amazon Go, компании внедряют приложения, которые позволяют оплатить товары на выходе из магазина, или используют роботов, которые следят за ассортиментом на полках.

Ретейлеры внедряли технологии еще до появления Amazon Go. Так, во многих супермаркетах встречались кассы самообслуживания, а продуктовая сеть Kroger уже использует сенсоры и инструменты предиктивной аналитики, чтобы спрогнозировать, когда на кассы нужно направить больше работников. Однако запуск Amazon Go насторожил многих ретейлеров, отмечает издание.

Мартин Хитч

директор по развитию бизнеса Bossa Nova Robotics

« (На рынке — Inc.) возникло смятение, поскольку онлайн-ретейлер показывал нам, как делать знакомые всем вещи. И он справлялся с этим удивительно хорошо».

США с Bossa Nova Robotics сотрудничает ретейлер Walmart . Роботы от Bossa Nova ищут в магазинах полки, на которых недостаточно товаров, и сообщают об этом сотрудникам Walmart. Затем работники магазина заполняют полки. А в 120 магазинах ретейлера (в США работает 4,7 точек Walmart) покупатели уже могут оплатить товары с помощью смартфона. Для этого необходимо отсканировать покупки с помощью камеры. Сеть Kroger также тестирует сервис сканирования товаров.

Над технологией оплаты покупок без помощи кассиров работает стартап AiFi. Создатели компании разрабатывают платформу, которая будет доступна как небольшим семейным магазинам, так и более крупным сетям. А ирландская Everseen планирует внедрить технологию искусственного интеллекта в собственную автоматизированную систему оплаты покупок.

Однако самая активная работа по внедрению технологий в ретейле идет в Китае , пишет NYT. Так, стартап Bingo Box уже установил более 100 магазинов без сотрудников. Перед входом в магазин покупатели показывают код на своем смартфоне, а в самом магазине они сканируют товары, которые хотят купить. После оплаты клиент сможет выйти из магазина.

Интернет-ретейлер Alibaba открыл 36 автоматизированных продуктовых магазинов Hema, в которых клиенты заказывают товары онлайн и оплачивают покупку с помощью технологии распознавания лиц. Китайский онлайн-ретейлер JD в декабре сообщил о работе над собственными супермаркетами без сотрудников. Сейчас в JD тестируют систему, похожую на разработку Amazon, которая с помощью технологии компьютерного зрения и сенсоров на полках определяет, какие товары взял человек.

В феврале стало известно, что до конца 2018 года Amazon запустит в США сеть магазинов Amazon Go. Один из автоматизированных магазинов появится в Лос-Анджелесе , другие точки откроют в Сиэтле. Кроме того, интернет-ретейлер хочет открыть «умные супермаркеты» в Лондоне.

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По информации агентства Reuters, компания Google уже ведет переговоры о сотрудничестве с крупнейшими розничными ретейлерами, среди которых Walmart, Target, Home Depot, Costco и Ulta Beauty. В Google хотят продвигать товары ретейлеров в поисковой выдаче и конкурировать с Amazon.

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