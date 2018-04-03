В Керчи обсудят реализацию проекта «Карта гостя Крыма и Севастополя»

Проект «Карта гостя Крыма и Севастополя» реализуется на крымском полуострове с прошлого года. Это новый универсальный сервис, единый электронный билет, разработанный на основе системы лояльности, который включает в себя посещение музеев, галерей, выставок, исторических мест, объектов досуга и развлечений, экскурсионные туры, размещение в отелях, питание.

Как сообщил НСН мэр Керчи Сергей Бороздин, администрация города Керчи проведет рабочее совещание 10 апреля 2018 г. в 13.00 по адресу: ул. Кирова, 17. Целью совещания станет вопросы по достижению максимального информирования и включения предприятий индустрии гостеприимства Керчи в проект.

Карта Гостя призвана помочь туристам заранее выстроить маршрут, оптимальный как по времени, так и по финансам. А главное открыть для себя всю уникальность пребывания в регионе в любое время года, его природный, климатический, исторический и культурный потенциал, а так же убедиться в достойном уровне сервиса партнеров проекта.