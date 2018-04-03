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В Керчи обсудят реализацию проекта «Карта гостя Крыма и Севастополя»
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В Керчи обсудят реализацию проекта «Карта гостя Крыма и Севастополя» 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Проект «Карта гостя Крыма и Севастополя» реализуется на крымском полуострове с прошлого года. Это новый универсальный сервис, единый электронный билет, разработанный на основе системы лояльности, который включает в себя посещение музеев, галерей, выставок, исторических мест, объектов досуга и развлечений, экскурсионные туры, размещение в отелях, питание.
Как сообщил НСН мэр Керчи Сергей Бороздин, администрация города Керчи проведет рабочее совещание 10 апреля 2018 г. в 13.00 по адресу: ул. Кирова, 17. Целью совещания станет вопросы по достижению максимального информирования и включения предприятий индустрии гостеприимства Керчи в проект.
Карта Гостя призвана помочь туристам заранее выстроить маршрут, оптимальный как по времени, так и по финансам. А главное открыть для себя всю уникальность пребывания в регионе в любое время года, его природный, климатический, исторический и культурный потенциал, а так же убедиться в достойном уровне сервиса партнеров проекта.
Проект осуществляется при поддержке Федерального агентства по туризму.
Ранее Сергей Бороздин рассказал о создании в Керчи научно-культурного кластера всероссийского масштаба при участии Российской академии наук, который должен стать «точкой притяжения науки, культуры и туризма».
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