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В Мордовии руководство компании задолжало сотрудникам 650 тысяч
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В Мордовии руководство компании задолжало сотрудникам 650 тысяч 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Руководство мордовского ООО «Передвижная механизированная колонна 17» задолжало сотрудникам зарплату в размере 650 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Краснослободского района республики.
Проверка показала, что заработная плата работникам предприятия не выплачивалась в январе и феврале этого года. Ведомство вынесло представление руководству компании с требованием немедленно погасить долг.
На данный момент задолженность погашена на сумму 270 тыс. рублей, главный бухгалтер организации привлечен к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, на руководителя организации наложен штраф в размере 10 тыс. рублей.
Фото: Евгений Поторочин
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