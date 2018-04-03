В Мордовии руководство компании задолжало сотрудникам 650 тысяч

Руководство мордовского ООО «Передвижная механизированная колонна 17» задолжало сотрудникам зарплату в размере 650 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Краснослободского района республики.

Проверка показала, что заработная плата работникам предприятия не выплачивалась в январе и феврале этого года. Ведомство вынесло представление руководству компании с требованием немедленно погасить долг.

На данный момент задолженность погашена на сумму 270 тыс. рублей, главный бухгалтер организации привлечен к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, на руководителя организации наложен штраф в размере 10 тыс. рублей.