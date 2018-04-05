Опрос показал заинтересованность россиян в невозвратных ж/д билетах

МОСКВА , 5 апр — РИА Новости . Практически половина россиян, опрошенных Tutu.ru, согласились приобретать железнодорожные билеты по невозвратным тарифам, если экономия при такой покупке составит от 50% стоимости проездных документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса путешествий.

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон, по которому устанавливаются специальные тарифы на невозвратные железнодорожные билеты. Закон вступит в силу 1 января 2019 года. Сроки технической готовности пока не определены, однако уже сейчас специалисты отмечают, что у каждого поезда будет разница в цене между «возвратным» и «невозвратным» тарифом.

Поклонники невозвратных ж/д тарифов

Аналитики Туту.ру опросили путешественников и выяснили, при каких обстоятельствах они бы согласились купить такие билеты. Всего в опросе приняли участие почти 3,8 тысячи человек.

"Ради экономии в половину стоимости билета и более на невозвратные тарифы согласны 49% путешественников. Еще 24% респондентов заявили, что согласились бы купить такие билеты, если бы смогли сэкономить 30-40%, 5% туристов согласятся на невозвратные билеты при экономии от 10% до 20%, и всего 1% — при экономии от 5% до 10%", — сообщили в компании.

Эксперты также отметили, что 8% респондентов заявили, что готовы сделать выбор в пользу невозвратных билетов при любой экономии, а 13% путешественников, наоборот, не станут покупать невозвратные билеты ни при каких обстоятельствах — возможность всегда отказаться от поездки для них важней.

Зарубежный опыт

Германии, Италии, Испании, Швеции, Норвегии и Параллельно сервис OneTwoTrip проанализировал практику использования невозвратных тарифов европейскими железнодорожными перевозчиками. Для сравнения были выбраны компании SNCF, Trenitalia, Thalys, Scandinavian Rail и Renfe, осуществляющие перевозку на территории Франции Нидерландов . В каждом случае аналитики сравнили минимальную стоимость билетов на наиболее популярных у российских путешественников направлениях по возвратному и невозвратным тарифам.

Минимальная разница между невозвратным и полностью возвратным тарифом составила 20%. Настолько билет, который невозможно вернуть, дешевле, к примеру, на маршрутах Амстердам — Париж, Париж — Марсель Ницца — Париж и др. При этом почти на половине из рассмотренных направлений поездка по невозвратному билету будет кратно дешевле, чем по возвратному. В частности, билет на поезд из Рима Венецию , из Милана в Турин, из Парижа в Лион, из Стокгольма Гётеборг без возможности вернуть средства в случае отмены поездки будет более чем в три раза дешевле билета по «гибкому» тарифу.

Руководитель железнодорожного направления сервиса OneTwoTrip Максим Азаров напомнил, что европейские железнодорожные перевозчики уже давно используют в качестве инструмента стимулирования продаж невозвратные и частично возвратные тарифы.

"Возможность изменения даты поездки и возможность ее отмены с возвращением стоимости — одни из составляющих тарифа, поэтому невозвратные билеты дешевле обычных. Если РЖД пойдут по этому же пути и донесут ценность предложения до пассажиров, то также могут рассчитывать на существенный интерес к нему. Опыт европейских перевозчиков показывает, что внедрение невозвратных тарифов может существенно снизить стоимость билетов. Для РЖД эта задача представляется особенно актуальной на фоне возрастающей конкуренции между железной дорогой и воздушным транспортом", — заметил он.

Эксперты уточняют, что некоторые зарубежные перевозчики вовсе продают только невозвратные билеты или же берут существенную плату за возврат средств.

"По первой схеме работает, в частности, Eurostar. Эта компания позволяет сдавать только билеты бизнес-класса. Второй вариант выбрал немецкий перевозчик Deutsche Bahn. Самый дешевый билет, к примеру, из Берлина в Кельн с отправлением 1 июня стоит 39,9 евро. Пассажир может вернуть его в любой момент, но перевозчик удержит 19 евро — почти половину стоимости билета", — сообщили в компании.