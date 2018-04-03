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OneTwoTrip: невозвратные ж/д билеты в Европе минимум на 20% дешевле возвратных
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OneTwoTrip: невозвратные ж/д билеты в Европе минимум на 20% дешевле возвратных 

Rambler News Service 1 час назад
Невозвратные железнодорожные билеты в Европе минимум на 20% дешевле возвратных, говорится в исследовании сервиса путешествий OneTwoTrip.
Для сравнения были выбраны пять компаний — SNCF, Trenitalia, Thalys, Scandinavian Rail и Renfe, осуществляющие перевозку на территории семи стран (Франции, Германии, Италии, Испании, Швеции, Норвегии и Нидерландов). В каждом случае аналитики OneTwoTrip сравнили минимальную стоимость билетов для поездки на наиболее популярных у российских путешественников направлениях по возвратному и невозвратным тарифам.
«Минимальная разница между невозвратным и полностью возвратным тарифом составила 20%. Настолько билет, который невозможно вернуть, дешевле, к примеру, на маршрутах Амстердам — Париж, Париж — Марсель, Ницца — Париж и др. При этом почти на половине из рассмотренных направлений поездка по невозвратному билету будет кратно дешевле, чем по возвратному. В частности, билет на поезд из Рима в Венецию, из Милана в Турин, из Парижа в Лион, из Стокгольма в Гётеборг без возможности вернуть средства в случае отмены поездки будет более чем в три раза дешевле билета по «гибкому» тарифу», — отметили в компании.
«Европейские железнодорожные перевозчики уже давно используют в качестве инструмента стимулирования продаж невозвратные и частично возвратные тарифы. Возможность изменения даты поездки и возможность ее отмены с возвращением стоимости — одни из составляющих тарифа, поэтому невозвратные билеты дешевле обычных. Если РЖД пойдут по этому же пути и донесут ценность предложения до пассажиров, то также могут рассчитывать на существенный интерес к нему. Опыт европейских перевозчиков показывает, что внедрение невозвратных тарифов может существенно снизить стоимость билетов. Для РЖД эта задача представляется особенно актуальной на фоне возрастающей конкуренции между железной дорогой и воздушным транспортом», — отметил руководитель железнодорожного направления сервиса OneTwoTrip Максим Азаров.
В сервисе отметили, что некоторые зарубежные перевозчики продают только невозвратные билеты или же берут существенную плату за возврат средств. По первой схеме работает, в частности, Eurostar. Эта компания позволяет сдавать только билеты бизнес-класса. Второй вариант выбрал немецкий перевозчик Deutsche Bahn.
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