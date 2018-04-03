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Закон о невозвратных билетах на поезда оценили в Союзе пассажиров РФ
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Закон о невозвратных билетах на поезда оценили в Союзе пассажиров РФ 

Москва24 49 минут назад
Фото: Москва24
Закон о введении невозвратных билетов на поезда дальнего следования оценил председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.
"У нас поездами дальнего следования пользуется большее количество людей, чем самолетом, и это менее продвинутые пассажиры, чем пассажиры воздушного транспорта. Я боюсь, что будет достаточно большое количество людей, которые не разберутся в этих тонкостях, что есть возвратные и невозвратные тарифы, и будет увеличено количество жалоб со стороны пассажиров, это тоже надо учитывать", — сказал он, передает RT.
По мнению эксперта, цены на билеты могут снизиться примерно на 1%. Возможность продавать невозвратные билеты немного сократит затраты железнодорожных компаний, пояснил он.
Янков добавил, что тарифы основного перевозчика ФПК регулируются Федеральной антимонопольной службой. ФАС контролирует издержки, поэтому скрыть дополнительный доход вряд ли удастся.
"Если этот доход будет истрачен на то, чтобы не повышать стоимость билетов в наиболее доступном сегменте: плацкартные, общие вагоны — это будет правильно", — подчеркнул эксперт.
Ранее депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, устанавливающий специальные тарифы на невозвратные железнодорожные билеты.
После вступления новых правил в силу пассажир сможет вернуть такой билет, только если он опоздал на поезд из-за болезни или несчастного случая. Предполагается, что благодаря нововведению появятся новые дешевые тарифы.
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