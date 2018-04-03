Закон о невозвратных билетах на поезда оценили в Союзе пассажиров РФ

Кирилл Янков. Закон о введении невозвратных билетов на поезда дальнего следования оценил председатель Союза пассажиров России

"У нас поездами дальнего следования пользуется большее количество людей, чем самолетом, и это менее продвинутые пассажиры, чем пассажиры воздушного транспорта. Я боюсь, что будет достаточно большое количество людей, которые не разберутся в этих тонкостях, что есть возвратные и невозвратные тарифы, и будет увеличено количество жалоб со стороны пассажиров, это тоже надо учитывать", — сказал он, передает RT.

По мнению эксперта, цены на билеты могут снизиться примерно на 1%. Возможность продавать невозвратные билеты немного сократит затраты железнодорожных компаний, пояснил он.

Янков добавил, что тарифы основного перевозчика ФПК регулируются Федеральной антимонопольной службой . ФАС контролирует издержки, поэтому скрыть дополнительный доход вряд ли удастся.

"Если этот доход будет истрачен на то, чтобы не повышать стоимость билетов в наиболее доступном сегменте: плацкартные, общие вагоны — это будет правильно", — подчеркнул эксперт.

Ранее депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, устанавливающий специальные тарифы на невозвратные железнодорожные билеты.

После вступления новых правил в силу пассажир сможет вернуть такой билет, только если он опоздал на поезд из-за болезни или несчастного случая. Предполагается, что благодаря нововведению появятся новые дешевые тарифы.