С каких компенсаций арендатора собственник должен заплатить НДФЛ

Минфин рассказал, когда коммунальные услуги, возмещаемые арендатором, подлежат налогообложению по НДФЛ.

Специалисты ведомства привели нормы НК РФ , в соответствии с которыми доход понимается как экономическая выгода, и для физлица он складывается из всех полезных поступлений, полученных им в денежном или натуральном эквиваленте.

При рассмотрении вопроса о возмещении коммунальных платежей следует учитывать, зависят ли компенсируемые суммы от фактически потраченного объема услуг, или размер платы по ним фиксирован. Когда стоимость потребленных арендатором благ рассчитывается по счетчику, доход собственника на эту часть увеличивать не нужно. Если же наниматель оплачивает неизменные от месяца к месяцу коммунальные платежи, эти суммы будут облагаться НДФЛ.

ПИСЬМО Минфина РФ от 23.03.2018 № 03-04-05/18556

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»