Депутат Щапов рассказал о важности законопроекта об освобождении семей с детьми от НДФЛ

Депутат Государственной Думы и член КПРФ Михаил Щапов в интервью изданию «Политэксперт» рассказал о важности рассмотренного законопроекта, в соответствии с которым российские семьи с детьми могут быть освобождены от НДФЛ на социальные выплаты.

Законопроект об освобождении россиян, родивших или усыновивших первого или второго ребёнка, сегодня был рассмотрен в Госдуме.

«В конце прошлого года Госдума одобрила законопроект об установлении ежемесячной выплаты для россиян в связи с рождением первого ребёнка. Если иное не установлено законом, то такие выплаты должны считаться доходом и облагаться налогом на доходы физических лиц», — рассказал депутат.

Однако, отметил Щапов, это социальная выплата, а не заработок и доход. «Будет странно, если государство сначала выплатит человеку сумму, а потом с неё заберет 13% НДФЛ. Чтобы избежать этой коллизии, и нужен данный законопроект, который освободит от налога выплаты на первого ребёнка. Для простых россиян это может показаться странной логикой, но так устроено наше законодательство, и мы постарались максимально быстро рассмотреть законопроект, чтобы у людей не возникло проблем», — сказал Михаил Щапов.

Он подчеркнул, что сама выплата составит порядка 10 тысяч рублей в месяц. Предполагается, что общий объём затрат составит 21,4 млрд рублей, добавил Щапов.

«Деньги будут передаваться регионам в виде субвенций, необходимые средства в федеральном бюджете на 2018 год уже заложены. Важно, что федеральное Правительство заложило в суммы, перечисляемые регионам, деньги на администрирование этих платежей. Для регионов это хорошая новость», — заключил Михаил Щапов