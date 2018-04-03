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Депутат Щапов рассказал о важности законопроекта об освобождении семей с детьми от НДФЛ
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Депутат Щапов рассказал о важности законопроекта об освобождении семей с детьми от НДФЛ 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Депутат Государственной Думы и член КПРФ Михаил Щапов в интервью изданию «Политэксперт» рассказал о важности рассмотренного законопроекта, в соответствии с которым российские семьи с детьми могут быть освобождены от НДФЛ на социальные выплаты.
Законопроект об освобождении россиян, родивших или усыновивших первого или второго ребёнка, сегодня был рассмотрен в Госдуме.
«В конце прошлого года Госдума одобрила законопроект об установлении ежемесячной выплаты для россиян в связи с рождением первого ребёнка. Если иное не установлено законом, то такие выплаты должны считаться доходом и облагаться налогом на доходы физических лиц», — рассказал депутат.
Однако, отметил Щапов, это социальная выплата, а не заработок и доход. «Будет странно, если государство сначала выплатит человеку сумму, а потом с неё заберет 13% НДФЛ. Чтобы избежать этой коллизии, и нужен данный законопроект, который освободит от налога выплаты на первого ребёнка. Для простых россиян это может показаться странной логикой, но так устроено наше законодательство, и мы постарались максимально быстро рассмотреть законопроект, чтобы у людей не возникло проблем», — сказал Михаил Щапов.
Он подчеркнул, что сама выплата составит порядка 10 тысяч рублей в месяц. Предполагается, что общий объём затрат составит 21,4 млрд рублей, добавил Щапов.
«Деньги будут передаваться регионам в виде субвенций, необходимые средства в федеральном бюджете на 2018 год уже заложены. Важно, что федеральное Правительство заложило в суммы, перечисляемые регионам, деньги на администрирование этих платежей. Для регионов это хорошая новость», — заключил Михаил Щапов
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