Владельца 3 гостиниц в Волгограде оштрафовали за завышение цен на период ЧМ 

Хозяина гостиниц «Сталинград», «Галерея Парк Отель» и Lite Hotel привлекли к административной ответственности за завышение цен на период проведения в Волгограде мундиаля.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», предприниматель решил, что имеет право завысить цены в отелях в связи с тем, что в стоимость оплаты за аренду номера на сутки включены такие дополнительные услуги, как питание по системе «всё включено», бильярд, экскурсии и т.д. На привлечение к ответственности со стороны регионального Роспотребнадзора мужчина решил не реагировать и тогда специалисты обратились в суд. Последний встал на сторону исполнительного органа власти, решив, что его требования обоснвоаны.