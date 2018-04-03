Невозвратные билеты на поезда: начало продаж, направления и стоимость

Закон о невозвратных билетах на поезда положительно скажется на стоимости железнодорожных билетов. На отдельных направлениях по этому тарифу снижение может достигать 30%, но в то же время такие билеты будут доступны не на всех маршрутах, считают эксперты.

Закон о невозвратных билетах

Госдума в третьем окончательном чтении приняла закон о невозвратных билетах на поезда. В случае его одобрения Советом Федерации и подписания президентом закон вступит в силу с первого января 2019 года. С этого момента пассажиры получат право выбирать по «авиационному принципу», какой билет приобрести. Напомним, что услуга по выбору обычного или невозвратного билета уже несколько лет предоставляется российскими авиакомпаниями.

«Действительно, сразу после того, как авиационной отрасли разрешили продавать невозвратные билеты, железнодорожникам тоже захотелось использовать этот инструмент. Естественно для РЖД такой подход выглядит достаточно выгодно, так как таким образом компания снижает свои риски по возвратам и отказам от поездки, тем самым увеличивая загрузку. Становится неважно пришел пассажир или не пришел, деньги он все равно заплатил», — комментирует ФБА «Экономика сегодня» независимый аналитик Дмитрий Адамидов

В случае с невозвратным билетом у пассажира все равно остается возможность вернуть его, но на то должны быть веские причины, среди которых опоздание на поезд из-за болезни или несчастного случая, а также из-за внезапной болезни члена семьи, совместно следующего с пассажиром, и смерти члена семьи. При этом все эти случаи должны быть подтверждены документами.

Стоимость невозвратных билетов

По текущему законодательству, если пассажир по любой причине отказывается от поездки не менее чем за восемь часов до отправления поезда, ему обязаны вернуть полную стоимость проезда. И такой возможностью сегодня пользуются миллионы россиян. Более того, приобретать билет на аналогичных условиях можно будет и в дальнейшем, но при этом категория невозвратных билетов окажется заметно ниже. По различным данным речь может идти о снижении стоимости на 20-30%, а билеты в купейные, мягкие и люксовые вагоны на отдельные направления могут продаваться с дисконтом до 50%.

«Что касается снижения стоимости билетов, то на первом этапе они, возможно, и снизятся, но вряд ли это будет долгосрочный тренд. Как показывает опыт авиации, ничего кардинально с ценообразованием билетов там не изменилось. Точнее на первом этапе тарифы удалось снизить, а потом транспортники очень быстро их нагнали до предела покупательной способности.

Если прогнозировать влияние невозвратных билетов на ценовую политику, то, вероятно, в большей степени они будут распространены на маршрутах с низкой загрузкой. Все-таки с мая по сентябрь традиционно наблюдает пик пассажирских железнодорожных перевозок, но дальше по многим направлениям отмечается недогруз. Можно предположить, что снижение стоимости на этих маршрутах за счет продажи невозвратных билетов позволит увеличить спрос», — продолжает эксперт.