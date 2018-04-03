Болельщикам вернут деньги: власти придумали новый способ привлечения туристов 

Иностранцы смогут вернуть tax free в городах проведения Чемпионата мира по футболу
С 10 апреля в России запустят систему возврата налога на добавленную стоимость tax free для иностранных граждан, но пока только в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Ближе к Чемпионату мира по футболу система заработает в Волгограде, Казани, Калининграде, Саранске, Ростове-на-Дону, Самаре, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Если пилотный запуск пройдет успешно, приобретать товары по системе tax free можно будет и в других российских городах, сообщили в Минпромторге. Вернуть НДС в 18% можно с покупок, кроме алкоголя и табака, на общую сумму в 10 тыс. рублей, совершенных в течение одного дня. Эксперты назвали товары из России, которые могут заинтересовать туристов.
«Иностранцам могут быть интересны ювелирная продукция, символика ЧМ-2018, книги, а кто-то может заинтересоваться российскими брендами одежды, которые слабо представлены на западных рынках», — считает старший аналитик «Фридом Финанс» Богдан Зварич. По его словам, не стоит бояться того, что введение tax free сильно ударит по российскому бюджету, который не досчитается средств от НДС. В прошлом году в России побывали 4 млн иностранных туристов, которые вернули за покупки 2-3 млрд рублей, при том, что общий сбор НДС превысил 5 трлн рублей.
В целом эксперты оценивают решение ввести tax free перед Чемпионатом мира позитивно с точки зрения пользы для экономики. «Льготы давно действуют в большинстве стран мира и стимулируют рост продаж в стране, увеличивают спрос на национальные товары и приносят дополнительные поступления в бюджет», — считает ведущий аналитик AMarkets Артем Деев. Эта инициатива может стать обычной российской практикой, полагает эксперт, и окажется приятным бонусом для тех, кто планирует посетить Россию.