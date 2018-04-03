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Оснований для повышения пенсионного возраста нет
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Оснований для повышения пенсионного возраста нет 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
С таким заявлением в ходе 6-го Московского экономического форума выступила член бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Санкт-Петербурга, экс-министр труда и социального развития РФ Оксана Дмитриева, передает корреспондент «ФедералПресс».
Дмитриева обратила внимание на то, что продолжительность жизни в нашей стране по сравнению с серединой 60-х годов выросла всего на 3 года, и то только в последнее время. Смертность мужчин в трудоспособном возрасте практически в два раза выше, чем в середине 60-х годов. По словам экономиста, для повышения доходности пенсионной системы нужно навсегда отказаться от накопительного элемента, поскольку это просто отток средств, выплачиваемых на взносы.
«Фактически те два триллиона рублей, которые граждане уже заплатили, где-то гуляют, но пока еще ни один человек не получает обязательную накопительную пенсию. В лучшем случае это единовременные выплаты, — отметила Оксана Дмитриева. — И второе — это снятие барьера по заработной плате, потому что сейчас платят в полном объеме в Пенсионный фонд только с заработка до 70 тысяч рублей. У нас регрессивная шкала по страховым взносам. Надо ее сделать хотя бы плоской, а это тоже дополнительные средства».
Фото: Pixabay.com
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