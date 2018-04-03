Резидентов обязали возвращать в Россию выданные иностранцам займы

Налоговые резиденты РФ , выдающие займы заграничным компаниям и лицам, должны будут обеспечивать возврат средств на банковские счета в России. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин , сообщается на сайте Кремля.

«В целях противодействия незаконному выводу денежных средств за рубеж с использованием договоров займа устанавливается обязанность резидентов по репатриации на свои счета в уполномоченных банках денежных средств, причитающихся в соответствии с условиями таких договоров и полученных от нерезидентов», — сказано в сообщении.

Отмечается, что подписанный закон вводит административную ответственность за неисполнение нового требования.