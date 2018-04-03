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Резидентов обязали возвращать в Россию выданные иностранцам займы
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Резидентов обязали возвращать в Россию выданные иностранцам займы 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Налоговые резиденты РФ, выдающие займы заграничным компаниям и лицам, должны будут обеспечивать возврат средств на банковские счета в России. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.
«В целях противодействия незаконному выводу денежных средств за рубеж с использованием договоров займа устанавливается обязанность резидентов по репатриации на свои счета в уполномоченных банках денежных средств, причитающихся в соответствии с условиями таких договоров и полученных от нерезидентов», — сказано в сообщении.
Отмечается, что подписанный закон вводит административную ответственность за неисполнение нового требования.
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