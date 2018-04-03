Карту социальных и экологических сервисов представили на форуме «Сообщество»

На площадке форума «Сообщество» в Астрахани представили проект «Полезный город».

Проект представляет собой интерактивную карту и систему городской навигации. В сети это онлайн-карта на платформе проекта «+1», где люди могут найти полезный сервис, узнать адрес нужной организации или воспользоваться необходимым сервисом.

В городском пространстве на входе в здание, где расположены организации, предоставляющие социальные и экологические услуги, вы видите желтые наклейки с надписями «Здесь можно помочь детям», «Здесь можно стать волонтером», «Здесь можно сдать батарейки» и другими ответственными предложениями.

Стать участниками «Полезного города» могут активистские движения, городские сообщества, НКО, волонтерские организации, социально ответственный бизнес и государственные учреждения. Каждый новый участник ставит отметку со своим полезным для горожан сервисом на интерактивной карте, наносит наклейку на входе в здание своего офиса или магазина и получает возможность вести на площадке проекта «+1» блог о своей деятельности.

Инициатор проекта «Полезный город» медийный проект «+1», рассказывающий о лидерских практиках в области экономической, социальной и экологической ответственности, в 2018 году выступает генеральным информационным партнером серии форумов «Сообщество», которые проводит Общественная палата РФ . Все социальные проекты с их полезными сервисами, которые будут представлены на выставках форума, автоматически попадут на онлайн-карту «Полезный город».

Форум «Сообщество» — это открытое рабочее пространство для гражданских активистов, представителей НКО и неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. На выставке первого в этом году форума, который прошел в Астрахани 28–29 марта, было представлено 12 проектов.