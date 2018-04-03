Ещё
Карту социальных и экологических сервисов представили на форуме «Сообщество»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Карту социальных и экологических сервисов представили на форуме «Сообщество» 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На площадке форума «Сообщество» в Астрахани представили проект «Полезный город».
Проект представляет собой интерактивную карту и систему городской навигации. В сети это онлайн-карта на платформе проекта «+1», где люди могут найти полезный сервис, узнать адрес нужной организации или воспользоваться необходимым сервисом.
В городском пространстве на входе в здание, где расположены организации, предоставляющие социальные и экологические услуги, вы видите желтые наклейки с надписями «Здесь можно помочь детям», «Здесь можно стать волонтером», «Здесь можно сдать батарейки» и другими ответственными предложениями.
Стать участниками «Полезного города» могут активистские движения, городские сообщества, НКО, волонтерские организации, социально ответственный бизнес и государственные учреждения. Каждый новый участник ставит отметку со своим полезным для горожан сервисом на интерактивной карте, наносит наклейку на входе в здание своего офиса или магазина и получает возможность вести на площадке проекта «+1» блог о своей деятельности.
Инициатор проекта «Полезный город» медийный проект «+1», рассказывающий о лидерских практиках в области экономической, социальной и экологической ответственности, в 2018 году выступает генеральным информационным партнером серии форумов «Сообщество», которые проводит Общественная палата РФ. Все социальные проекты с их полезными сервисами, которые будут представлены на выставках форума, автоматически попадут на онлайн-карту «Полезный город».
Форум «Сообщество» — это открытое рабочее пространство для гражданских активистов, представителей НКО и неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. На выставке первого в этом году форума, который прошел в Астрахани 28–29 марта, было представлено 12 проектов.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Отечественные торговые марки стали пользоваться меньшим интересом у россиян Оснований для повышения пенсионного возраста нет В Екатеринбурге шпион хотел передать за границу секретные карты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина нарвалась на Черноморский флот218
Малышева вызвала гнев телезрителей392
Путин упразднил посредничество в ЖКХ59
Тюрьма помогла Рыбке36
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом118
Видео
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко осталась без защиты
В мире Украина
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение