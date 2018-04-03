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Укрзализныця временно отсрочила повышение цен на билеты
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Укрзализныця временно отсрочила повышение цен на билеты 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
«Укрзализныця с 1 апреля планировала индексировать тарифы на проезд пассажиров железнодорожным транспортом. Но соответствующий приказ Мининфраструктуры пока еще находится на рассмотрении в профильных министерствах и ведомствах», — говорится в сообщении.
При этом в УЗ подчеркнули, что в связи с несвоевременной индексацией тарифов компания продолжает нести убытки.
«Уровень тарифов на перевозку пассажиров в вагонах 2-го класса скоростных поездов Интерсити + и вагонах 1-го и 2-го класса скоростных поездов Интерсити остается неизменным с 2012 года. Уровень тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении в вагонах СВ остается неизменным с 2009 года, а во всех типах вагонов (кроме СВ и Интерсити +) — с октября 2014 года», — поясняют в Укрзализнице.
Напомним, УЗ рассчитывает в 2018 году повысить тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки в два этапа — с 1 апреля (на 12%) и с октября (тоже на 12%). Согласно коэффициенту индексации тарифов, стоимость билетов во внутреннем железнодорожном сообщении с 1 апреля должна вырасти на 1%.
Полученные средства УЗ планирует направить на развитие пассажирской инфраструктуры.
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