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Путин подписал закон о запрете рекламы на квитанциях ЖКХ
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Путин подписал закон о запрете рекламы на квитанциях ЖКХ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о запрете коммерческой рекламы на квитанциях ЖКХ, исключение сделано для социальной рекламы и справочно-информационных сведений.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Госдума в ноябре приняла поправки, запрещающие публиковать рекламу на коммунальных платежках. Тем не менее, Совет Федерации отклонил документ. По словам спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко, неясно, в чем смысл принятия этого закона.
Позднее Совет Федерации по просьбе профильного комитета Госдумы решил создать согласительную комиссию по данному вопросу. В ее рамках депутаты и сенаторы договорились не распространять запрет на социальную рекламу и справочно-информационные сведения.
В среду, 28 марта, Совфед одобрил данный закон.
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