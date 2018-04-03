Путин подписал закон о запрете рекламы на квитанциях ЖКХ

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о запрете коммерческой рекламы на квитанциях ЖКХ, исключение сделано для социальной рекламы и справочно-информационных сведений.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Госдума в ноябре приняла поправки, запрещающие публиковать рекламу на коммунальных платежках. Тем не менее, Совет Федерации отклонил документ. По словам спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко, неясно, в чем смысл принятия этого закона.

Позднее Совет Федерации по просьбе профильного комитета Госдумы решил создать согласительную комиссию по данному вопросу. В ее рамках депутаты и сенаторы договорились не распространять запрет на социальную рекламу и справочно-информационные сведения.

В среду, 28 марта, Совфед одобрил данный закон.