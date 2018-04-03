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Пенсионерам пересчитают размер земельного налога
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Пенсионерам пересчитают размер земельного налога 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В России начался ежегодный расчет имущественных налогов для физических лиц. В этом году расчет пройдет по новым правилам: в список льготников, имеющих право на налоговое послабление при уплате земельного налога, впервые внесли пенсионеров, которым предоставили налоговый вычет за шесть соток земли, пишет "Российская газета".
Льготники, к числу которых относят, например, ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов I и II групп, семьи с детьми-инвалидами и многодетные семьи, имели право на уменьшение налоговой базы по земельному налогу на 10 тыс. руб. Такая мера имела важное значение, если кадастровая стоимость участка, исходя из которой и рассчитывают налог, оставалась невысокой.
Норму о налоговом вычете за шесть соток ввели в основном для пенсионеров.
"Муниципальные бюджеты, куда в основном и поступают имущественные налоги, после нововведения потеряют часть доходов. Но зато и счетов, которые пожилые люди заведомо не в состоянии оплатить, больше не будет", — отметил замминистра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков.
По новым правилам, каждый льготник получает налоговый вычет за шесть соток земли, за которые не нужно платить. Если площадь дачного участка составляет четыре-шесть соток, то пенсионер получает законное освобождение от уплаты земельного налога. Если же площадь участка больше, то налог начислят лишь на излишек. Но вычет предоставят только на один земельный участок по выбору льготника, причем этот выбор необходимо сделать до 1 июля, обратившись в любой налоговый орган с уведомлением. Если пенсионер имеет в собственности несколько участков и не сделал выбор, то вычет автоматически произведут для участка с наибольшей налоговой стоимостью.
Вычет в квитанциях не произведут, если человек вышел на пенсию недавно, и не все базы определяют этого человека как пенсионера. Поэтому всем физлицам, у которых право на льготу возникло впервые, необходимо написать в налоговые органы заявление о предоставлении вычета.
Заявление можно передать налоговикам до 1 ноября через личный кабинет налогоплательщика, по почте, через МФЦ или при личном посещении налоговой инспекции. Но лучше написать заявление до 15 апреля. Тогда налог начислят сразу с вычетом, и человеку не придется обращаться за перерасчетом.
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