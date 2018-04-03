Система tax free заработает в городах ЧМ-2018 с 10 апреля

городах России , где летом пройдут матчи Чемпионата мира по футболу, с 10 апреля заработает система tax free, сообщает ТАСС

Участвующие в системе торговые точки смогут выписывать иностранцам чеки tax free. Иностранцы, которые будут делать покупки в этих магазинах, смогут получить возврат налога на добавочную стоимость.

Минпромторге отметили, что в рамках tax free возврат НДС будет неполным — 10 — 12% от стоимости товара при сумме покупки от 10 тысяч рублей за один день.

Решение о распространении системы tax free на всю Россию будет принято в конце года.