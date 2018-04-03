Совкомбанк предлагает вклад «Автомобильный»

Базирующийся в Костроме Совкомбанк предлагает новый вклад «Автомобильный».

Его минимальная сумма — 30 тыс. рублей, срок размещения — год. Процентная ставка по вкладу составляет 6,8% годовых, а при использовании депозитных средств на покупку автомобиля у партнеров Совкомбанка ставка увеличивается до 7,8% годовых.

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Пополнение счета возможно суммами от 1 тыс. рублей без ограничений по сроку. Расходные операции по вкладу возможны начиная с седьмого месяца, при условии что остаток на счете составляет не менее 1 рубля.

Проценты выплачиваются по истечении срока вклада на текущий банковский счет, к которому оформляется карта «Халва».