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Совкомбанк предлагает вклад «Автомобильный»
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Совкомбанк предлагает вклад «Автомобильный» 

Банки.ру 1 час назад
Базирующийся в Костроме Совкомбанк предлагает новый вклад «Автомобильный».
Его минимальная сумма — 30 тыс. рублей, срок размещения — год. Процентная ставка по вкладу составляет 6,8% годовых, а при использовании депозитных средств на покупку автомобиля у партнеров Совкомбанка ставка увеличивается до 7,8% годовых.
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Пополнение счета возможно суммами от 1 тыс. рублей без ограничений по сроку. Расходные операции по вкладу возможны начиная с седьмого месяца, при условии что остаток на счете составляет не менее 1 рубля.
Проценты выплачиваются по истечении срока вклада на текущий банковский счет, к которому оформляется карта «Халва».
«При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребовании. Вклад открывается при предъявлении водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства либо паспорта транспортного средства», — уточняет эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Соловьева.
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