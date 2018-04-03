В России появятся невозвратные билеты на железнодорожные поезда

Согласно заключению комитета Госдумы по транспорту, нововведение позволит сделать билеты на поезда значительно дешевле Купить билеты на железнодорожные поезда можно будет по невозвратному тарифу, который должен снизить стоимость перевозок. Соответствующий закон был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении во вторник. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года, сообщает ЕНВ. Автором законодательной инициативы выступило Правительство России

"От применения нерегулируемых тарифов, не предусматривающих включения в стоимость билетов риска убытков от возврата, в первую очередь получат выгоду пассажиры, которые могут заранее спланировать свое путешествие, поскольку так называемые невозвратные билеты всегда дешевле, нежели обычные", — говорится в пояснительной записке к закону.

Законопроект дополняет тарифную сетку «невозвратными» тарифами, которые снизят стоимость перевозок. Вернуть такие билеты можно будет лишь по болезни или несчастному случаю либо при задержке поезда.

Перевозчик по новому закону должен до заключения договора перевозки пассажира убедиться, что пассажир проинформирован о возможности приобретения невозвратного билета либо по тарифу, не предусматривающему такого условия. Порядок информирования пассажиров устанавливается правилами оказания услуг по перевозкам пассажиров, а также грузов и багажа для личных, семейных и домашних нужд.

По словам члена Комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимира Афонского ("Единая Россия"), сегодня перевозчик вынужден учитывать возможный риск убытков от возврата билета, что увеличивает стоимость перевозки для всех граждан.

Он отметил, что изменение правил будет на руку не только пассажирам, которые смогут приобрести билеты по более низкой цене, но и монополисту в области железнодорожных перевозок. «Невозвратные билеты могут заработать уже с осени 2018 года», — добавил депутат.

Вместе с тем член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов ЛДПР ) добавил, что идентичная практика с авиабилетами не привела к ожидаемому понижению тарифов.

"Цены на билеты, которые можно сдавать, наоборот, увеличились. С билетами на железнодорожный транспорт произойдёт то же самое", — сказал он.