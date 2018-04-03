За элитные авто в январе-феврале 2018 года украинцы заплатили более 14 млн гривен налога

Лидерами по уплате транспортного налога стали Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi и Land Rover Range Rover. Информационное агентство «Українські Новини» сообщает, что по данным Государственной фискальной службы за первые два месяца 2018 года физические лица перечислили в местные бюджеты порядка 14,1 млн гривен транспортного налога за элитные модели автомобилей, что на 56,5% больше запланированного показателя. По сравнению с январем-февралем прошлого года сумма уплаты налога выросла на 20% (2,4 млн гривен).

Большая часть указанных средств (7,4 млн гривен) внесена автовладельцами в феврале. В прошлом году за счет налога на элитные транспортные средства местные бюджеты пополнились на 132,2 млн гривен. Напомним, что данным налогом облагаются легковые автомобили стоимостью более 375 минимальных зарплат, возраст которых не превышает пяти лет. Размер минимальной заработной платы устанавливается на первое января налогового (отчетного) года. Сейчас годовая ставка транспортного налога составляет 25 000 гривен.