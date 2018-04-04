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Российский турпоток в Анталью вырос на 55% в январе-марте — до 82 тыс. человек
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Российский турпоток в Анталью вырос на 55% в январе-марте — до 82 тыс. человек 

Агентство «Москва» 15 минут назад
Российский турпоток в Анталью вырос на 55% в январе-марте 2018 г. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«Первенствуют пока в Анталье немецкие туристы. Россияне в общей структуре иностранного турпотока в Анталье пока вторые с общим показателем в почти 82 тыс. туристов за первые три месяца. Тем не менее, это на 55% больше, чем было по итогам января-марта 2017 г. Только в марте текущего года на анатолийском побережье побывало почти 39 тыс. наших соотечественников (рост составил 60% к марту 2017 г). Общая доля прибытий россиян от общего количества всех иностранных прибытий в Анталью составила 16,5%», — рассказали в АТОР.
Отмечается также, что всего по итогам I квартала Анталья, согласно суммарной статистике местного аэропорта и аэропорта Газипаша, приняла более 496 тыс. иностранных туристов (плюс 47% по сравнению с тем же периодом 2017 г.).
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