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Костромичка потеряла 98 тысяч рублей при покупке экскаватора через интернет
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Костромичка потеряла 98 тысяч рублей при покупке экскаватора через интернет 

k1news.ru 36 минут назад
Фото: k1news.ru
Почти 150 тысяч рублей перечислили костромички мошенникам 1 апреля. Обманщики не стали «изобретать велосипед» и использовали уже известные схемы выманивания денег, сообщает управление МВД по Костромской области.
Так, 60-летняя костромичка выложила в интернет объявление о продаже дачного участка. Через час ей позвонила женщина и предложила внести предоплату на карту. Продавец пошла к банкомату, где набрала продиктованные «покупателем» комбинации. Таким образом обманщица получила доступ к личному кабинету костромички, и перевела с ее вклада на ее же карту 50 тысяч рублей. После этого мошенница позвонила женщине и попросила вернуть ей на счет якобы перечисленные 50 тысяч, потому что она забыла при переводе сделать пометку «Задаток». Та поверила в обман и лишилась денег.
А во втором случае костромичка решила купить через интернет экскаватор у мужчины из Приморского края. Хозяин пообещал отправить оригинал ПТС при условии 10-процентной предоплаты. Она перевела на указанный счет 98 тысяч рублей, после чего продавец заблокировал номер телефона и удалил объявление.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела.
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