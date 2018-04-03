Костромичка потеряла 98 тысяч рублей при покупке экскаватора через интернет

Почти 150 тысяч рублей перечислили костромички мошенникам 1 апреля. Обманщики не стали «изобретать велосипед» и использовали уже известные схемы выманивания денег, сообщает управление МВД по Костромской области

Так, 60-летняя костромичка выложила в интернет объявление о продаже дачного участка. Через час ей позвонила женщина и предложила внести предоплату на карту. Продавец пошла к банкомату, где набрала продиктованные «покупателем» комбинации. Таким образом обманщица получила доступ к личному кабинету костромички, и перевела с ее вклада на ее же карту 50 тысяч рублей. После этого мошенница позвонила женщине и попросила вернуть ей на счет якобы перечисленные 50 тысяч, потому что она забыла при переводе сделать пометку «Задаток». Та поверила в обман и лишилась денег.

А во втором случае костромичка решила купить через интернет экскаватор у мужчины из Приморского края . Хозяин пообещал отправить оригинал ПТС при условии 10-процентной предоплаты. Она перевела на указанный счет 98 тысяч рублей, после чего продавец заблокировал номер телефона и удалил объявление.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела.