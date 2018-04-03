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Аэропорт «Шереметьево» запустит tax free с 10 апреля
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Аэропорт «Шереметьево» запустит tax free с 10 апреля 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В международном аэропорту «Шереметьево» с 10 апреля граждане иностранных государств, не входящих в состав Евразийского экономического союза, для возврата НДС смогут воспользоваться стойками регистрации для товаров, подлежащих оформлению по системе tax free, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.
«Аэропорт «Шереметьево» совместно с Шереметьевской таможней завершил подготовку и обеспечил необходимые условия для запуска пилотного проекта tax free — возврат налога на добавленную стоимость. Новая система позволит иностранным гражданам компенсировать суммы НДС, уплаченные при покупке товаров в России», — говорится в сообщении.
Стойки tax free установлены во всех терминалах аэропорта. При этом в терминале F стойки расположены в двух крыльях для удобства пассажиров из Китая — основных пользователей данной услуги в мире. Иностранцы смогут выбрать способ возмещения денежных средств по товарам tax free, приобретенных в магазинах-участниках пилотного проекта, путем наличного и безналичного расчета.
Ранее «Шереметьево» одним из первых аэропортов запустил услугу по возмещению НДС с покупок, совершенных за границей, гражданам России. Данный сервис предоставляет компания «Гольфстрим» через банк-партнер.
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