Аэропорт «Шереметьево» запустит tax free с 10 апреля

«Аэропорт «Шереметьево» совместно с Шереметьевской таможней завершил подготовку и обеспечил необходимые условия для запуска пилотного проекта tax free — возврат налога на добавленную стоимость. Новая система позволит иностранным гражданам компенсировать суммы НДС, уплаченные при покупке товаров в России », — говорится в сообщении.

Стойки tax free установлены во всех терминалах аэропорта. При этом в терминале F стойки расположены в двух крыльях для удобства пассажиров из Китая — основных пользователей данной услуги в мире. Иностранцы смогут выбрать способ возмещения денежных средств по товарам tax free, приобретенных в магазинах-участниках пилотного проекта, путем наличного и безналичного расчета.

Ранее «Шереметьево» одним из первых аэропортов запустил услугу по возмещению НДС с покупок, совершенных за границей, гражданам России. Данный сервис предоставляет компания «Гольфстрим» через банк-партнер.