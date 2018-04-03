Российские отели будут принимать биткойны во время ЧМ 2018

До ЧМ 2018 осталось всего несколько месяцев, и футбольные фанаты из других стран уже начинают искать места для размещения и отдыха в городах, принимающих чемпионат. Навстречу владельцам биткойна решил пойти калининградский отель, теперь принимающий платежи в криптовалюте.

Сеть апарт-отелей в Калининграде и Светлогорске, совместно с платежным сервисом предлагают своим клиентам забронировать номера в биткойнах. Напомним, Калининград летом 2018 года примет четыре матча, 16, 22, 25 и 28 июня.

Представители отеля заявляют, что они решили не отставать от инноваций и предоставить возможность всем желающим оплатить услуги размещения с помощью новой технологии.

В феврале Министерство финансов предложило создать специальные зоны для торговли криптовалютами в которую должен войти остров Октябрьский в Калининграде.

фото: Malina Family