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Российские отели будут принимать биткойны во время ЧМ 2018
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Российские отели будут принимать биткойны во время ЧМ 2018 

BitCryptoNews 50 минут назад
Фото: BitCryptoNews
До ЧМ 2018 осталось всего несколько месяцев, и футбольные фанаты из других стран уже начинают искать места для размещения и отдыха в городах, принимающих чемпионат. Навстречу владельцам биткойна решил пойти калининградский отель, теперь принимающий платежи в криптовалюте.
Сеть апарт-отелей в Калининграде и Светлогорске, совместно с платежным сервисом предлагают своим клиентам забронировать номера в биткойнах. Напомним, Калининград летом 2018 года примет четыре матча, 16, 22, 25 и 28 июня.
Представители отеля заявляют, что они решили не отставать от инноваций и предоставить возможность всем желающим оплатить услуги размещения с помощью новой технологии.
В феврале Министерство финансов предложило создать специальные зоны для торговли криптовалютами в которую должен войти остров Октябрьский в Калининграде.
фото: Malina Family
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