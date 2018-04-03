Рекрутеры Нальчика назвали самые частые ошибки в резюме соискателей

Сайт Nalchik.rabota.ru опросил специалистов по подбору персонала и выяснил, какие ошибки им чаще всего встречаются в резюме соискателей и какие слова могут стать раздражителями для рекрутера.

Первое место антирейтинга заняли орфографические ошибки — на них обращают внимание все рекрутеры. Вот что говорит по этому поводу Елена Фролова , менеджер по персоналу: «Резюме должно быть грамотным. Лично меня раздражают ошибки и опечатки. Если человек невнимателен при написании резюме, таким он будет и в работе. А на некоторые вакансии в Нальчике (например, секретаря) грамотность и внимательность — одни из важнейших требований». Правда, часть специалистов по подбору согласились, что если предлагаемая работа связана с физическим трудом, орфографические ошибки не станут препятствием для трудоустройства.

Небрежно составленное резюме — вторая по распространенности проблема. Что имеется в виду? Это прежде всего отсутствие логики в изложении информации, повторяющиеся описания обязанностей для разных должностей. Также рекрутеры отмечают, что некоторые соискатели отделываются в резюме общими словами (например, «осуществлял руководство»), и в итоге непонятно, чем же человек на самом деле занимался и каких результатов добился.

Многие специалисты по подбору признались, что для них раздражителями становятся слова «стрессоустойчивый», «коммуникабельный», «ответственный». Причина в том, что они повторяются из резюме в резюме, причем сами кандидаты далеко не всегда вкладывают в них какой-то смысл.