Ещё
Около 72% опрошенных ВЦИОМ россиян выходили на субботники в последние два года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 72% опрошенных ВЦИОМ россиян выходили на субботники в последние два года 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Почти 72% жителей России, опрошенных ВЦИОМ, заявили, что в течение последних двух лет выходили на субботники и работы по благоустройству территорий, а половина перечисляла деньги нуждающимся. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
По его словам, эти данные были получены в ходе телефонного опроса, который прошел 28-29 марта. В исследовании приняли участие 2 тысячи человек старше 18 лет, при этом погрешность в данных не превышает 2,2%.
"Опрос показывает уровень вовлеченности населения в волонтерскую деятельность разного типа. Самая частая форма вовлечения — это благоустройство территорий, уборка мусора, субботники. 72% опрошенных сказали, что за последний год или два безвозмездно и не в рамках помощи членам своей семьи или близким родственникам участвовали в этой деятельности", — сказал Федоров.
По его словам, на втором месте оказалось перечисление денег нуждающимся (51%), еще 47% опрошенных заявили, что участвовали в акциях по сбору вещей и продуктов. По словам Федорова, примерно 35% респондентов вносили деньги в благотворительные фонды. Помогали социально уязвимым группам, используя свои профессиональные навыки и возможности, 28% респондентов, а еще 22% участвовали в благотворительных концертах, выставках и марафонах, уточнил глава ВЦИОМ.
"19% участвовали в просветительской работе, занятиях в школах, вузах и мастер-классах, 18% участвовали в проектах, связанных с личным общением с социально уязвимыми группами: поездки в дома престарелых, помощь беженцам и пострадавшим от пожаров и стихийных бедствий", — добавил он.
ТАСС: последние новости
СМИ: профсоюзы Air France намерены провести новые забастовки 10 и 11 апреля Следствие обнаружило пропавшие кредитные досье Промсвязьбанка на сумму более 100 млрд руб. Правительство поддержало законопроект об информировании граждан о пенсионных потерях
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность407
НАТО отказала в визах российским дипломатам124
Киевский прокурор появился на телевидении голым119
Сложный тест про изделие №210
Стало известно о тайном счете Скрипалей109
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение