Казань вошла в тройку городов по длительности пребывания туристов 

Казань заняла второе место в рейтинге по длительности пребывания туристов.
По данным сервиса бронирования жилья Tvil.ru, этой весной туристы резервируют отели в столице Татарстана в среднем на 3,8 ночи.
Рейтинг составлен по результатам анализа броней отелей и квартир с 1 марта по 30 апреля 2018 года. Казань в нем заняла второе место, уступив Санкт-Петербургу, где туристы останавливаются в среднем на 4,5 ночи. На третьем месте — Москва, где гости проводят в среднем 3,5 ночи.
Также в топ-10 крупнейших российских городов с самым длительным пребыванием туристов входят Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа и Пермь.