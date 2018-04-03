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Казань вошла в тройку городов по длительности пребывания туристов
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Казань вошла в тройку городов по длительности пребывания туристов 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Казань заняла второе место в рейтинге по длительности пребывания туристов.
По данным сервиса бронирования жилья Tvil.ru, этой весной туристы резервируют отели в столице Татарстана в среднем на 3,8 ночи.
Рейтинг составлен по результатам анализа броней отелей и квартир с 1 марта по 30 апреля 2018 года. Казань в нем заняла второе место, уступив Санкт-Петербургу, где туристы останавливаются в среднем на 4,5 ночи. На третьем месте — Москва, где гости проводят в среднем 3,5 ночи.
Также в топ-10 крупнейших российских городов с самым длительным пребыванием туристов входят Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа и Пермь.
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