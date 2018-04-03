Россиянам запретят сдавать билеты на поезда

Россиянам запретят возвращать некоторые ж/д билеты

Госдума 3 апреля приняла в третьем, окончательном, чтении закон, разрешающий железнодорожникам продавать невозвратные билеты на поезда дальнего следования. Документ опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Если законопроект будет одобрен Советом Федерации и подписан президентом РФ, он вступит в силу 1 января 2019 года.

Вернуть деньги за невозвратные билеты можно будет в некоторых ситуациях: в случае внезапной болезни пассажира или следующего с ним члена семьи, смерти родственника либо травмирования пассажира в результате несчастного случая.

Возврат также предусмотрен, если отправление поезда отменили, задержали или же не предоставили пассажиру место, указанное в билете.

В пояснительной записке к документу сказано, что законопроект был разработан, чтобы создать условия для снижения стоимости пассажирских железнодорожных перевозок: раньше перевозчик был вынужден закладывать в стоимость билета риск убытков от возврата.

Законопроект о невозвратных билетах внесли в Госдуму еще в 2014 году. В первом чтении его приняли в 2015 году, затем законодатели проводили согласованием поправок. Законопроект предполагает, что пассажиры смогут выбирать, какой билет приобрести — обычный или невозвратный.

Пока пассажир поезда дальнего следования может отказаться от билета за восемь часов до отправления поезда и вернуть потраченные деньги за вычетом суммы сервисного сбора (192,7 рубля).