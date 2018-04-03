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Предприниматели получат возможность оформить кредит дистанционно
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Предприниматели получат возможность оформить кредит дистанционно 

Банки Сегодня 1 час назад
Предприниматели получат возможность оформить кредит дистанционноСоответствующие документы, которые позволят осуществить задуманное и создать дистанционный механизм кредитования прорабатывает Центробанк. На первом этапе планируется предоставлять услуги дистанционного кредитования только для ИП и юрлиц, после успешного проведения первого этапа, услуга будет предоставляться всем без исключения клиентам банка. По заверениям представителей ЦБ, необходимый перечень документов будет сформирован уже в конце июня текущего года.
Для того, чтобы предприниматель получил онлайн кредит, ему следует предоставить нотариально заверенную доверенность, чтобы доказать свое отношение к компании. Затем система должна подгрузить данные о клиенте с единого реестра. Затем будет осуществлена проверка биометрических данных, и если нарушений не возникнет — банк откроет счет или выдаст кредит наличными.
По прогнозам, особо востребованным нововведение станет в отдаленных регионах, где предприниматели не могут физически посетить отделение банка. В таком случае, они используют механизм дистанционного кредитования, и смогут получить кредитную линию не выходя из офиса.
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