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Появились кадры пресечения передачи секретных военных карт иностранцам
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Появились кадры пресечения передачи секретных военных карт иностранцам 

360tv.ru 1 час назад
Сотрудники Федеральной службы безопасности помешали трем россиянам и одному украинцу передать иностранцам секретные военные карты. Кадры спецоперации опубликовал сайт RT.
На записи хорошо видны несколько рулонов карт. Представители ФСБ развернули каждый из них и убедились, что везде стоит гриф «секретно».
Уточняется, что во время обысков, которые проводили сотрудники ФСБ по Крыму, Свердловской и Омской областям, были найдены электронные и бумажные копии секретных карт Генштаба Вооруженных сил России.
Один из задержанных хранителей карт ранее уже был привлечен к ответственности за государственную измену. При этом его данных служба не раскрывает. Кроме того, в ФСБ не стали уточнять, к спецслужбам какой страны могли попасть секретные сведения.
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