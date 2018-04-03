Появились кадры пресечения передачи секретных военных карт иностранцам

Сотрудники Федеральной службы безопасности помешали трем россиянам и одному украинцу передать иностранцам секретные военные карты. Кадры спецоперации опубликовал сайт RT.

На записи хорошо видны несколько рулонов карт. Представители ФСБ развернули каждый из них и убедились, что везде стоит гриф «секретно».

России. Уточняется, что во время обысков, которые проводили сотрудники ФСБ по Крыму , Свердловской и Омской областям, были найдены электронные и бумажные копии секретных карт Генштаба Вооруженных сил

Один из задержанных хранителей карт ранее уже был привлечен к ответственности за государственную измену. При этом его данных служба не раскрывает. Кроме того, в ФСБ не стали уточнять, к спецслужбам какой страны могли попасть секретные сведения.