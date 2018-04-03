Сложные ситуации в путешествиях и как их решить

Сегодня вместе с сервисом путешествий OneTwoTrip разбираем неприятные ситуации, в которые туристы могут попасть в аэропорту и за границей.

Вы оплатили билеты и отель, а вам не дали визу

Скорее всего, придется отменить поездку. И обязательно узнайте причину отказа, чтобы устранить ее, и в следующий раз получить визу без проблем

Отправьте заявление на возврат денег за авиабилеты. Если у вас билет с возвратным тарифом, проблем не возникнет, а если тариф невозвратный, попробуйте оформить вынужденный возврат. К сожалению, не все авиакомпании считают отказ в визе уважительной причиной. Но мы все равно рекомендуем максимально быстро связаться со службой поддержки сервиса, в котором вы купили билеты, и оставить заявление.

Чтобы получить назад деньги за номер в отеле, также обратитесь в службу поддержки сервиса, где бронировали его. Если бронь была с пометкой «Оплата не возвращается», вероятно, деньги назад получить не удастся, но попробовать стоит.

Как избежать

Подавайте документы не напрямую в консульство, а через визовый центр, сотрудники которого все проверят и подскажут, что поправить.

Не прикладывайте ложные справки. Если есть возможность, предоставьте больше документов, чем требуется (например, и выписку со счета, и спонсорское письмо).

Покупайте билеты с возвратным тарифом или с пакетом «OneTwoTrip Возврат», который позволяет вернуть 90% стоимости билета независимо от причин и тарифа вашего билета.

Бронируйте отель с оплатой после заселения.

При покупке билетов и бронировании отеля оформите страховку, в перечень страховых случаев которой входит отказ в визе. Тогда при отказе авиакомпании и отеля вернуть средства потери компенсирует страховая компания.

Вы приехали в аэропорт, а вас не сажают на рейс

Если вы приехали в аэропорт с заранее купленным билетом, а на стойке регистрации говорят, что улететь этим рейсом вы не сможете, значит, случился овербукинг. Возможно, авиакомпания продала больше билетов, чем есть мест в самолете, или по техническим причинам пришлось заменить самолет на другой, поменьше.

Для вас это означает одно: мест нет, и нужным рейсом вы, скорее всего, не улетите. Но авиакомпания, вероятно, пересадит вас на следующий рейс или вернет деньги за билет, а также выплатит компенсацию.

Если же компенсацию вам не предлагают, собирайте доказательства. Потребуйте, чтобы сотрудник авиакомпании поставил на вашем билете отметку об отказе в регистрации из-за нехватки места. Запишите разговор с персоналом на видео. Сохраните чеки по всем затратам, которые вам пришлось совершить во время ожидания вылета. И после этого подавайте заявление на компенсацию. Сумма зависит от страны и авиакомпании.

Как избежать

Регистрируйтесь на рейс через интернет и заранее.

Если планируете регистрироваться на рейс у стойки авиакомпании, приезжайте пораньше.

Обязательно сохраняйте посадочный талон при задержке или отмене рейса. Его нужно будет приложить к заявлению на компенсацию, если неприятность все же случится.

Вы опоздали на рейс

Если вы понимаете, что опаздываете, еще по дороге в аэропорт, незамедлительно свяжитесь с авиакомпанией или со службой поддержки сервиса, в котором покупали билет. В некоторых случаях, например, если у вас с собой только ручная кладь, и вы не успеваете только на регистрацию на рейс, есть шанс успеть на посадку.

Если вы точно не успеваете на рейс, важно незамедлительно понять, можно ли вернуть или обменять билет.

В случае, когда вы не успели зарегистрироваться на рейс онлайн или смогли отменить регистрацию, понимая, что опаздываете, свяжитесь со службой поддержки сервиса, где покупали билет. Он проверит, можно ли обменять или вернуть билет, и запустит эту процедуру.

Если вы успели зарегистрироваться на рейс онлайн, необходимо оперативно обратиться в авиакомпанию для отмены регистрации. К тому же это самый быстрый способ узнать, как действовать дальше.

Сотрудники авиакомпании проверят ваш тариф и смогут предложить вариант обмена с доплатой или без (зависит от правил тарифа). Если вариант вам подойдет, обменять и оплатить билет можно, например, в аэропорту в кассе авиакомпании.

Если вы приехали в аэропорт, но задержались на паспортном контроле или где-то по пути к гейту, и самолет улетел без вас, также свяжитесь с авиакомпанией или со службой поддержки сервиса, в котором покупали билеты. Возможно, сотруднику авиакомпании или сервиса удастся пересадить вас на следующий рейс с минимальным штрафом и доплатой.

Как избежать и обезопасить себя

Всегда закладывайте дополнительное время на дорогу и прохождение всех досмотров в аэропорту. Рассчитывайте приехать в аэропорт за два с половиной-три часа до вылета.

Учитывайте, что на билете пишут время, когда самолет вылетает. Регистрация и прием багажа, как правило, заканчиваются за 40-60 минут до вылета, а в некоторых случаях посадка — за 30 минут до этого времени.

Если возникают сложности или задержки, и вы боитесь, что не успеваете, сразу же связывайтесь с авиакомпанией или со службой поддержки сервиса, в котором покупали билет.

Вы не нашли свой багаж по прилету

Отправляйтесь к стойке с надписью Lost & Found и оформляйте акт об утере багажа. Если стойку найти не можете, обратитесь к любому сотруднику аэропорта или представителям авиакомпании за помощью.

В заявлении нужно указать паспортные данные, название авиакомпании, потерявшей багаж, данные с багажной бирки (ее прикрепляют к вашему билету), а также подробно описать чемодан. На основании заявления организуют розыск багажа.

Искать ваш чемодан будут 21 день. Когда его найдут, его отправят в ближайший к вам аэропорт, а некоторые перевозчики доставляют багаж по вашему адресу. Для этого нужно написать письмо с этой просьбой.

Как избежать

На чемодане не должно быть лишних наклеек, только те, что наклеили на стойке регистрации.

Если летите с пересадками, уточните на стойке регистрации, куда прилетит ваш багаж: в город стыковки или в финальный пункт назначения.

Купите яркий чемодан или чемодан необычной расцветки. Прикрепите к нему узнаваемую деталь и карточку с вашими личными данными.

Сохраняйте корешок билета с бирками о сданном багаже.

Купите страховку от подобных случаев. В OneTwoTrip это можно сделать на этапе покупки авиабилета. Конечно, от потери чемодана она вас не убережет, но зато с компенсацией проблем не будет.

Вы приехали в отель, а вам говорят, что номеров нет Это довольно редкая, но все же не невозможная ситуация. Чаще всего сервисы бронирования в этом не виноваты: либо хозяева отеля не заметили бронь и заселили кого-то с улицы, либо в отеле произошло ЧП, но хозяева забыли снять номера с бронирования.

В любом случае, если вы приехали в отель, а вашей брони там нет и на ресепшене вам отказываются помогать, сразу же звоните в службу поддержку сервиса, где бронировали номер. Сотрудник свяжется с отелем и постарается решить проблему. В крайнем случае вам найдут номер в отеле по соседству.

Если новый номер будет стоить больше, разницу возместит отель, совершивший ошибку, или сервис — вам доплачивать в любом случае ничего не придётся.

Как избежать

После бронирования номера напишите в отель и уточните, получили ли они бронь на вашу фамилию.

Чаще всего накладки случаются в небольших частных гостиницах. Если боитесь сложностей, выбирайте более крупные отели.

Также проблема может возникнуть при позднем бронировании, например, когда вы поздно вечером бронируете номер на следующий день. Так что старайтесь бронировать заранее.

Вы потеряли паспорт за границей

Первым делом идите в местную полицию, где вам выдадут документы об утере паспорта. Для этого придется написать заявление по образцу и поставить на него печать. Попросите сделать две копии: одну предъявите в посольстве, а второе пригодится дома в УФМС при восстановлении паспорта.

Узнайте адрес посольства России и отправляйтесь туда. Там понадобится предъявить хоть какое-то удостоверение личности: российский паспорт или его заверенную копию, водительские права или хотя бы карточку в библиотеку. В общем, любой документ, где есть ваше имя, фотография и какая-нибудь печать. Также понадобятся две фотографии на новое временное удостоверение.

Если кроме фотографий и заявления из полиции вам предъявить нечего, берите двоих свидетелей — соотечественников с российскими паспортами, которые подтвердят, что вы — это вы. В идеале это должны быть ваши родственники, друзья или знакомые.

Если с документами все в порядке, вам в тот же день выдадут свидетельство о праве возвращения на родину, которое вы по пути домой предъявите в аэропорту на паспортном контроле. Оно действует 14 дней, так что, если вы приехали на длинные каникулы, заняться восстановлением документов стоит не раньше, чем за две недели до отъезда.

Как избежать

Не носите с собой оригиналы документов: перед поездкой сделайте копию, а сам паспорт храните в сейфе в номере отеля или в закрытом на кодовый замок чемодане.

Сфотографируйте паспорт, сохраните фото в телефоне и пришлите его себе на почту. Так в случае чего вы сможете распечатать копию, которую заверите в посольстве.

Берите с собой ещё одно удостоверение личности, например, водительские права или российский паспорт. Носить их с собой не нужно! Просто положите в сейф в номере.

У вас украли кошелек со всеми деньгами

Если в кошельке помимо наличных были кредитные карты, скорее звоните в службу поддержки вашего банка и блокируйте их. По статистике грабители сразу же пробуют снять деньги со счетов, так что вам важно успеть позвонить до этого.

Чтобы получить на первое время наличных, ищите помощи у друзей, родственников и соотечественников. Например, попросите кого-то, кто остался в России, прислать вам денег. Для этого проще всего воспользоваться сервисами денежный переводов вроде Western Union. Их офисы есть во многих крупных городах, а получить перевод можно уже на следующий день.

Как избежать и обезопасить себя

Сохраните в телефонной книге номер службы поддержки вашего банка, так вы не потратите время на поиск Wi-Fi и телефона на сайте, а сможете сразу позвонить и заблокировать все карты.

Не носите с собой все деньги: рассчитайте примерную сумму на день, а остальные храните в сейфе в номере отеля.

Не держите все деньги в одном месте: положите карту во внутренний карман куртки, часть наличных в кошелёк, а вторую часть — в потайной карман сумки.

Заведите кредитную карту на всякий случай и держите её в сейфе в гостинице.

С вами произошел несчастный случай

На такой случай у каждого путешественника обязательно должна быть страховка для выезжающих за рубеж, действующая в даты поездки. Сразу же звоните в страховую, телефон которой указан на полисе, и сообщите о случившемся оператору. Он свяжется с местными страховыми службами и подскажет, в какую клинику вам ехать.

Если страховки у вас нет, отправляйтесь в клинику самостоятельно. Но учтите, что в этом случае оплачивать счета вам тоже придётся самому, и часто сумма оказывается очень внушительной.

Как избежать и обезопасить себя

Перед любой поездкой за границу, даже на один день, обязательно покупайте страховку, причем соответствующую планируемому отдыху. Если вы собираетесь только лежать на пляже или ходить по экскурсиям, нужна одна страховка, а если хотите взять напрокат скутер или попробовать встать на серф — другая.

Берите с собой основные лекарства, которыми привыкли снимать боль или приступы. Но перед поездкой ознакомьтесь со списком лекарственных веществ, разрешённых к ввозу в страну, чтобы не получить неприятностей на границе.