5 финансовых ошибок, которые нужно исправить

1. От зарплаты до зарплаты

Рациональный, исключающий эмоциональную подоплеку, подход к планированию бюджета хотя бы на несколько месяцев вперед — не самый частый случай из повседневной практики у женщин. Чаще всего мы встречаем последние дни перед зарплатой с крайне ограниченной суммой как в кошельке, так и на банковской карте.

А если женщина знает, что у неё ещё есть довольно приличная сумма до следующего поступления, то она легко может с ней расстаться, потратив на незапланированную и совершенно необязательную покупку. Кто-то спокойно живёт по принципу «от зарплаты до зарплаты», полагаясь на денежную поддержку мужа или других членов семьи, кто-то — в любой мало-мальски нестандартной ситуации вытаскивает кредитную карту.