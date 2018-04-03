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5 финансовых ошибок, которые нужно исправить
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5 финансовых ошибок, которые нужно исправить 

Детстрана.ру 2 часа назад
Фото: Детстрана.ру
1. От зарплаты до зарплаты
Рациональный, исключающий эмоциональную подоплеку, подход к планированию бюджета хотя бы на несколько месяцев вперед — не самый частый случай из повседневной практики у женщин. Чаще всего мы встречаем последние дни перед зарплатой с крайне ограниченной суммой как в кошельке, так и на банковской карте.
А если женщина знает, что у неё ещё есть довольно приличная сумма до следующего поступления, то она легко может с ней расстаться, потратив на незапланированную и совершенно необязательную покупку. Кто-то спокойно живёт по принципу «от зарплаты до зарплаты», полагаясь на денежную поддержку мужа или других членов семьи, кто-то — в любой мало-мальски нестандартной ситуации вытаскивает кредитную карту.
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