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Турбизнес на Байкале испытывает сложности из-за роста турпотока из Китая
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Турбизнес на Байкале испытывает сложности из-за роста турпотока из Китая 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Туроператоры Иркутской области заявляют о нехватке гостиничных номеров и транспорта для обслуживания туристов из России в связи с ростом популярности направления у туристов из КНР, сообщает АТОР.
По данным местных туроператоров количество заявок на туры с посещением Байкала от жителей Центральной России в этом году увеличилось у некоторых компаний на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но обслуживать их становится все сложнее.
"Если еще в 2015-2016 годах практически весь отдых китайских туристов организовывался российскими туроператорами, то теперь туристы из КНР в наших услугах уже абсолютно не нуждаются. Все — от организаторов до сопровождающих и экскурсоводов у китайских групп — это сами жители КНР", — заявляют в туроператорской компании Akkord Russia Travel.
Это сказывается и на росте турпотока: число граждан Китая, приезжающих только в Иркутскую область в 2017 году выросло на 21% по сравнению с 2016 годом.
При всем этом китайцы имеют фактическое преимущества перед внутренними туристами: перелет на Байкал для них в связи с небольшим расстоянием стоит меньше, чем, скажем, из Центральной России.
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