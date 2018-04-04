Оплату картами за обеды введут еще в 10 школах Омска

К началу нового учебного года еще в 10 школах Омска будет внедрена система оплаты обедов специальными карточками. Как рассказали в пресс-службе городской мэрии, проект уже реализуется в трех учебных заведениях.

Все карты именные, поэтому поесть за чужой счет никому не удастся. Кроме этого, ученики могут пользоваться картами только в школьных столовых, купить сладкое в соседнем магазине возможности у них не будет.

Родителям достаточно раз в месяц вносить на карту определенную сумму денег. При этом переходить на безналичную оплату школьников никто не заставляет. Желающие могут продолжить платить за еду наличными деньгами.

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