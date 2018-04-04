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Резкому росту зарплат бюджетников предрекли конец
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Резкому росту зарплат бюджетников предрекли конец 

Lenta.ru 39 минут назад
Фото: ТАСС
Резкий рост зарплат в России, который наблюдался в первые месяцы 2018 года на фоне повышения оплаты труда бюджетников, существенно замедлится к июню. Об этом пишет РБК со ссылкой на обзор Центра макроэкономического анализа Альфа-банка.
«Ускорение связано со значительными расходами государства на госсектор, где зарплаты выросли в среднем на 17,1 процента год к году в январе 2018 года», — пояснили экономисты центра.
Они отметили, что такое повышение стало сюрпризом, поскольку не подразумевалось бюджетом. «Согласно проекту бюджета на 2018 год, рост расходов ожидался всего на один процент год к году в 2018 году, и быстрая индексация зарплат никак не укладывается в этот план», — говорится в обзоре.
Экономисты центра полагают, что резкое торможение роста зарплат начнется уже с лета 2018 года, поскольку власти будут ограничивать рост расходов. Как поясняют эксперты, рост зарплат ускорит инфляцию и может ограничить возможности Банка России и дальше понижать ключевую ставку.
«Изначально мы ожидали, что инфляция составит 1,9 процента в годовом выражении к июню; однако, учитывая ускорение роста зарплат, мы не исключаем, что годовая инфляция может выйти на уровень 2,0-2,2 процента год к году к июню», — поясняется в обзоре.
В то же время, по словам главного экономиста БКС В​ладимира Тихомирова, коррекция роста зарплат бюджетников может начаться даже раньше июня. По его оценке, мартовская статистика еще может показать высокие темпы, однако рост зарплат может вернуться к уровню от двух до четырех процентов в год с апреля или мая 2018 года.
В марте 2018 года перед президентскими выборами в России стало известно о значительном увеличении зарплат работникам бюджетной сферы. Как писало РБК, повышение зарплат произошло зимой после того, как Владимир Путин объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы. Издание связывало это с выполнением майских указов. В результате средняя зарплата медиков увеличилась на 30 процентов, педагогов — на 56 процентов, научных сотрудников — на 37 процентов. Преподаватели МГУ стали получать в 2,5-3 раза больше. На повышение зарплат правительство выделило 14,5 миллиарда рублей.
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