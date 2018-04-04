Резкому росту зарплат бюджетников предрекли конец

Резкий рост зарплат в России , который наблюдался в первые месяцы 2018 года на фоне повышения оплаты труда бюджетников, существенно замедлится к июню. Об этом пишет РБК со ссылкой на обзор Центра макроэкономического анализа Альфа-банка

«Ускорение связано со значительными расходами государства на госсектор, где зарплаты выросли в среднем на 17,1 процента год к году в январе 2018 года», — пояснили экономисты центра.

Они отметили, что такое повышение стало сюрпризом, поскольку не подразумевалось бюджетом. «Согласно проекту бюджета на 2018 год, рост расходов ожидался всего на один процент год к году в 2018 году, и быстрая индексация зарплат никак не укладывается в этот план», — говорится в обзоре.

Экономисты центра полагают, что резкое торможение роста зарплат начнется уже с лета 2018 года, поскольку власти будут ограничивать рост расходов. Как поясняют эксперты, рост зарплат ускорит инфляцию и может ограничить возможности Банка России и дальше понижать ключевую ставку.

«Изначально мы ожидали, что инфляция составит 1,9 процента в годовом выражении к июню; однако, учитывая ускорение роста зарплат, мы не исключаем, что годовая инфляция может выйти на уровень 2,0-2,2 процента год к году к июню», — поясняется в обзоре.

В то же время, по словам главного экономиста БКС В​ладимира Тихомирова, коррекция роста зарплат бюджетников может начаться даже раньше июня. По его оценке, мартовская статистика еще может показать высокие темпы, однако рост зарплат может вернуться к уровню от двух до четырех процентов в год с апреля или мая 2018 года.