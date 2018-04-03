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Нижний Новгород вошел в топ-5 по длительности пребывания туристов в крупнейших городах России
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Нижний Новгород вошел в топ-5 по длительности пребывания туристов в крупнейших городах России 

Нижегородская правда 42 минуты назад
Фото: Нижегородская правда
Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, в каких городах России туристы останавливаются на отдых дольше всего весной 2018 года.
Рейтинг составлен по результатам анализа броней отелей и квартир в городах-миллионниках с 1 марта по 30 апреля 2018 года.
В топ-10 крупнейших российских городов с самым длительным пребыванием туристов входят Санкт-Петербург, Казань, Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа и Пермь.
По данным Tvil.ru, туристы весной бронируют жилье в Нижнем Новгороде в среднем на 2,3 ночи, в Казани — на 3,8 ночи, а в Москве — на 3,5 ночи.
Как сообщалось ранее, глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что видит «огромный потенциал в благоустройстве и туристической сфере региона». «Я считаю, что Нижний Новгород должен по-настоящему занять свое достойное место на туристической карте России», — отметил Глеб Никитин.
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