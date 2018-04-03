Нижний Новгород вошел в топ-5 по длительности пребывания туристов в крупнейших городах России

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, в каких городах России туристы останавливаются на отдых дольше всего весной 2018 года.

Рейтинг составлен по результатам анализа броней отелей и квартир в городах-миллионниках с 1 марта по 30 апреля 2018 года.

Казань, Уфа и Пермь. В топ-10 крупнейших российских городов с самым длительным пребыванием туристов входят Санкт-Петербург Москва , Нижний Новгород, Екатеринбург Новосибирск , Ростов-на-Дону, Самара

По данным Tvil.ru, туристы весной бронируют жилье в Нижнем Новгороде в среднем на 2,3 ночи, в Казани — на 3,8 ночи, а в Москве — на 3,5 ночи.