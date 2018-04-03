Волков: в Мордовии число ипотечных кредитов нужно увеличить в 1,5 раза 

Глава Мордовии Владимир Волков заявил на встрече с новым управляющим мордовским отделением ПАО «Сбербанк» Еленой Страшкевич, что в республике необходимо в 1,5 раза увеличить число выдачи ипотечных кредитов, сообщает пресс-служба главы Мордовии.
По мнению Владимира Волкова, это нужно для прироста объемов жилищного строительства в 1,5 раза. «Поставленная в послании президента России задача требует эффективной работы в различных секторах экономики, в том числе — по увеличению доступности ипотечных кредитов для населения», — пояснил он.
Глава республики отметил, что объемы ежегодно вводимого жилья должны вырасти с 330 тысяч до 500 тысяч кв. м. Для этого необходимо использовать все возможные инструменты. Например, увеличивать число банковских заемщиков по ипотеке. Что предполагает снижение ставки и по вновь выдаваемым, и по уже действующим ипотечным кредитам.
Сейчас в регионе по ипотечным кредитам действует программа софинансирования. По ней ставка для заемщика составляет лишь 5%, остальной процент компенсирует правительство республики. Однако пока взять ипотеку по данной программе могут лишь некоторые категории граждан: молодые и многодетные семьи, работники бюджетной сферы, инвалиды и так далее.
Фото:пресс-служба главы Мордовии