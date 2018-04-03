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Госдума исключила НПФ из закона об отмывании преступных доходов
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Госдума исключила НПФ из закона об отмывании преступных доходов 

Агентство «Москва» 48 минут назад
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому негосударственные пенсионные фонды (НПФ) выводятся из-под действия закона по противодействию отмыванию преступных доходов в части деятельности по пенсионному страхованию. Решение было принято в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента.
Законодательная инициатива была внесена в Госдуму группой депутатов во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»).
«Документ предусматривает внесение изменений в 115-ФЗ (федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» — прим. Агентства «Москва»). В состав организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом негосударственные пенсионные фонды (НПФ) включаются только в части осуществления ими деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению», — говорится в пояснительной записке к документу.
Как отмечается в материалах, риск легализации преступных доходов путем уплаты страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию, включая добровольные, отсутствует, так как страховые взносы всегда уплачиваются в Пенсионный фонд России (ПФР) .
«Источники происхождения и поступления средств пенсионных накоплений в НПФ являются легальными (ПФР, федеральный бюджет), а вероятность получения преступным путем средств, уплаченных в качестве страховых взносов работодателями и работниками, контролируется другими субъектами закона», — поясняют авторы документа.
Также отмечается, что риск финансирования терроризма за счет пенсионных выплат по обязательному пенсионному страхованию, полученных из НПФ, также отсутствует, поскольку НПФ не производит выплаты до достижения застрахованным лицом пенсионных оснований.
Данный федеральный закон вступит в силу со дня его официального опубликования.
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 Ещё 2 источника 
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