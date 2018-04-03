Магазины duty free могут открыть на въезде в Беларусь

Достаточно популярная в мировой практике система беспошлинной торговли может стать привычной и на рубежах Беларуси . Первый магазин duty free на въезде в страну и беспошлинная торговля на борту самолетов «Белавиа» появятся благодаря нововведениям, которые содержатся в Таможенном кодексе ЕАЭС . Об этом сообщает один из руководителей главного управления организации таможенного контроля РБ Светлана Дубовик в журнале «Таможенный вестник». Кроме того, по ее словам, «совершать покупки в магазинах duty free смогут также те, кто летит из одной страны ЕАЭС в другую».

Помимо физических лиц, выезжающих за пределы ЕАЭС, покупки в аналогичных магазинах смогут совершать и граждане, которые перемещаются между государствами— членами ЕАЭС. Подобные магазины, добавила Светлана Дубовик, могут появиться и в пунктах пропуска аэропортов.

Дело в том, что Таможенным кодексом предусматривается продажа товаров в duty free лицам, прибывающим на территорию ЕАЭС воздушным и водным видом транспорта, а если это установлено законодательством государств-членов, то и иными видами транспорта (п. 4 ст. 243 ТК ЕАЭС), уточняет Дубовик.

То есть страны на национальном уровне могут устанавливать виды транспорта, при перемещении которым физические лица, въезжающие на территорию ЕАЭС, смогут приобретать товары в магазинах беспошлинной торговли. Так, в Беларуси в порядке эксперимента планируется организовать беспошлинную торговлю для тех, кто прибывает на территорию ЕАЭС, в одном из автодорожных пунктов пропуска.

Чтобы исключить соблазн спекулятивных операций, комментирует ситуацию Дубовик, алкогольные напитки, табачные изделия будут продаваться въезжающим на таможенную территорию ЕАЭС в тех же пределах, которые установлены регламентом для личного пользования без уплаты таможенных пошлин. Правда, лимиты на алкоголь остаются прежними: не более трех литров, включая пиво, на одного совершеннолетнего пассажира. Для особо запасливых лиц нужно будет доплачивать 10 евро за каждый лишний литр. А вот провозить больше 5 литров на одного человека вообще запрещено.

Специалист обращает внимание, что Таможенным кодексом ЕАЭС предусмотрена возможность завершения таможенной процедуры беспошлинной торговли выпуском товаров для использования в качестве припасов, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС на бортах водных или воздушных судов. Данное положение позволит организовать торговлю товарами из магазинов беспошлинной торговли на бортах авиакомпании «Белавиа», выполняющих международные авиарейсы, отмечает чиновник ГТК.

Следует напомнить, что с 29 марта в странах ЕАЭС сокращены лимиты на ввоз товаров из-за границы. Так, до конца 2018 года жители стран ЕАЭС, путешествующие наземным транспортом, еще смогут привозить товары на сумму в 1500 евро и по весу до 50 килограммов. С будущего года нормы будут продолжать «сдуваться». К 2020-му году багаж туристов должен будет «похудеть» до 35 килограммов, а приобретенные вещи в них подешеветь до 750 евро. А еще через год стоимость декларированных товаров должна укладываться уже в 500 евро. Все, что будет оценено на таможне сверх установленного лимита, облагается пошлиной в размере 30% от стоимости товара.

Сейчас верхнюю границу норм и беспошлинного ввоза товаров для физических лиц и лимиты на международные посылки устанавливает ЕЭК . Но страны, которые входят в ЕАЭС, могут снижать их на национальном уровне.